Κατεχόμενα: 17χρονος άνοιξε πυρ σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων - Καταγγελίες για εκβιασμούς και εισαγωγή εκτελεστών από την Τουρκία

Δύο τραυματίες άφησε πίσω της ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε εχθές, μέρα μεσημέρι, σε αντιπροσωπεία πώλησης αυτοκινήτων στα κατεχόμενα, ανοίγοντας παράλληλα νέο κύκλο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων γύρω από τα ζητήματα ασφάλειας.

Δράστης φέρεται να είναι 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα και οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου», ενώ οι καταγγελίες για εκβιασμούς, οργανωμένο έγκλημα και ανεπαρκείς ελέγχους στις εισόδους από την Τουρκία επαναφέρουν με οξύ τρόπο τα ερωτήματα για το επίπεδο ασφάλειας στα κατεχόμενα.

17χρονος ο δράστης

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, ο 17χρονος Α.Κ. συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Λευκωσίας. Επειδή ο ύποπτος είναι άνω των 16 ετών, η διαδικασία διεξήχθη σε ανοικτή συνεδρία.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή του Κιόνελι, μετά από ταυτοποίηση μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας έρευνα για την υπόθεση.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, «σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, πρόκληση τραυματισμού, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικής ύλης, πυροβολισμούς σε κατοικημένη περιοχή και εκ προθέσεως πρόκληση ζημιών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην κατοχή του υπόπτου εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, δύο γεμιστήρες και 15 φυσίγγια των 9 χιλιοστών. Η «αστυνομία» πρόσθεσε ότι ο ύποπτος είχε έρθει από την Τουρκία και ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης, έδωσε εθελοντική κατάθεση. Τόνισε, ωστόσο, ότι η κατάθεση αυτή πρέπει να επαληθευτεί, ζητώντας για τον λόγο αυτό την κράτησή του για δύο ημέρες, αίτημα που έγινε δεκτό από το «δικαστήριο».

Ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως

Ο Χινταγέτ Ντουράν, εργαζόμενος στην Uluhan Oto Galeri στην κατεχόμενη Λευκωσία, στην οποία και έγινε η επίθεση, μίλησε στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κίπρις Ποστασί και περιέγραψε όσα έζησε κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης. Όπως ανέφερε, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα και ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση έντονου πανικού.

Τη στιγμή της επίθεσης, ο ίδιος είχε μόλις εισέλθει στη γκαλερί μαζί με φίλο του, ενώ το αφεντικό του καθόταν στην αυλή πίνοντας καφέ με τον πατέρα του. Λόγω του κρύου, κατευθύνονταν προς πιο ηλιόλουστο σημείο, κοντά στην έξοδο, όταν άνοιξε πυρ ο δράστης. Την ώρα εκείνη κρατούσε καφέ και τσιγάρο.

Ο Ντουράν ανέφερε ότι αρχικά νόμισε πως επρόκειτο για διανομέα. Όπως είπε, ένας νεαρός με μαύρο μπουφάν και κράνος έβγαλε ξαφνικά όπλο και άρχισε να πυροβολεί, χωρίς καν να οπλίσει, αμέσως μόλις άνοιξε το φερμουάρ του μπουφάν του. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, οι πυροβολισμοί ρίχτηκαν αδιακρίτως από απόσταση περίπου δύο μέτρων.

Ο ίδιος δέχθηκε δύο σφαίρες, ενώ άλλες δύο τραυμάτισαν τον φίλο του, Εγιούπ Μπιλγκί. Όπως ανέφερε, μία σφαίρα καρφώθηκε στο οστό του ισχίου και μία στο οστό του αριστερού ποδιού του, ενώ ο φίλος του παρουσίασε σοβαρή αιμορραγία τις βραδινές ώρες.

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του δράστη, είπε ότι πυροβολούσε με κλειστά μάτια και τρεμάμενα χέρια, εμφανώς σε κατάσταση πανικού.

Καταγγελία για σύνδεση της επίθεσης με κύκλωμα εκβιασμών

Ο εργαζόμενος της αντιπροσωπείας υποστήριξε ότι πριν από το περιστατικό η Uluhan Oto Galeri είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές, για τις οποίες η «αστυνομία» ήταν ενήμερη. Ισχυρίστηκε ότι η επίθεση συνδέεται με απαίτηση χρημάτων για «προστασία», αναφέροντας ότι ζητήθηκαν 200 χιλιάδες δολάρια, ευρώ ή στερλίνες.

Έκανε, επίσης, τον ισχυρισμό ότι οι δράστες έχουν διασυνδέσεις με εγκληματικές συμμορίες στην Τουρκία.

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για την ασφάλεια

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις με σκληρές ανακοινώσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλους φορείς.

Μεταξύ αυτών, ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση της Κάνσου Ναζλί, δικηγόρου και μέλους του κόμματος «Δρόμος της Ανεξαρτησίας», η οποία, σύμφωνα με την τ/κ εφημερίδα Οζγκιούρ, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση του «υπουργού Εσωτερικών» και της «αστυνομίας», κατηγορώντας τους ότι δεν αναλαμβάνουν ευθύνη ούτε λογοδοτούν για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυροβολισμών.

Η Ναζλί επεσήμανε ότι ένα από τα βασικά αίτια του κενού ασφάλειας είναι η «μη απαγόρευση της εισόδου και εξόδου στα κατεχόμενα από την Τουρκία με ταυτότητα», αναδυκνείοντας τα σοβαρά κενά ασφαλείας στους ελέγχους κατά την είσοδο προσώπων από την Τουρκία, ενώ υπογράμμισε ότι στα κατεχόμενα υπάρχουν περισσότερες εκθέσεις αυτοκινήτων από στάσεις λεωφορείων, κάτι που χαρακτήρισε πολιτική επιλογή χωρίς κοινωνικό όφελος.

Παράλληλα, έκανε λόγο για στοχοποίηση εκθέσεων στο πλαίσιο εκβιασμών και για χρήση ορισμένων εξ αυτών ως μέσων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σημειώνοντας ότι η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση επιβαρύνει το κυκλοφοριακό και δημιουργεί κινδύνους, ιδιαίτερα στην κατεχόμενη Λευκωσία.

«Το ερώτημα είναι: ποιοι ωφελούνται; Ποιοι αποκομίζουν όφελος από το άνοιγμα νέων εκθέσεων αυτοκινήτων; Αυτό πρέπει να διερευνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση Έρχιουρμαν

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν έθεσε ευθέως ερωτήματα για τη μη αποτροπή εισόδου ατόμων που έρχονται με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων, διερωτώμενος πώς εισήχθησαν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν οι εμφανείς αδυναμίες στο σύστημα ασφάλειας, τονίζοντας ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζουν χωρίς φόβο και ότι απαιτούνται άμεσες απαντήσεις και πράξεις.