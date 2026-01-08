Κίτρινη προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους στην Κύπρο την Παρασκευή

Κίτρινη προειδοποίηση για σφοδρούς έως θυελλώδεις ανέμους την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ αύριο από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας αναφέρει με ανάρτησή της στο X ότι ψυχρή αέρια μάζα και ιδιαίτερα ενισχυμένο πεδίο ανέμων αναμένεται να επηρεάσει το νησί τις επόμενες ώρες.

«Πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί και τοπικά σφοδροί νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 – 7 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, ενώ οι ριπές ανέμων αναμένεται να είναι μέχρι θυελλώδεις, 8 μποφόρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ