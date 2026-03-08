Minds in Cyprus: 233 συζεύξεις μεταξύ υποψηφίων και θέσεων εργασίας, απουσία συστηματικής ανατροφοδότησης

Το Τμήμα Εργασίας συμμετέχει στην υλοποίηση του σχεδίου «Minds in Cyprus - The Brain Gain Initiaive», το οποίο υλοποιείται με σκοπό τον επαναπατρισμό ταλαντούχων Κυπρίων επαγγελματιών από το εξωτερικό μέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων που λαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Minds in Cyprus».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα που απάντησε σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή Γιώργου Κουκουμά, με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία και ειδικότερα τις δηλώσεις ενδιαφέροντος και τις γνωστοποιήσεις κενών θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά διακόσιες τριάντα τρεις (233) συζεύξεις μεταξύ υποψηφίων και θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, ούτε τα άτομα ούτε οι εργοδότες που έχουν συμμετάσχει μέσω της πλατφόρμας παρείχαν συστηματική ανατροφοδότηση αναφορικά με την τελική έκβαση των συζεύξεων, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα του Τμήματος Εργασίας να αποτιμήσει με ακρίβεια τον βαθμό επιτυχούς επαγγελματικής αποκατάστασης ή επαναπατρισμού.

Παράλληλα, σημειώνεται, οι Σύμβουλοι EURES (European Employment Services - Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) έχουν αναλάβει τη στήριξη αριθμού ατόμων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέσω της Πλατφόρμας, παρέχοντάς τους καθοδήγηση, πληροφόρηση και κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής τους ένταξης στην κυπριακή αγορά εργασίας.

Περαιτέρω, όσον αφορά στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΑΝΑΔ επισημαίνεται ότι δεν έχουν εγκριθεί ή/και επιχορηγηθεί ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης ειδικά για Κύπριους επιστήμονες/επαγγελματίες που έχουν επαναπατριστεί για προσαρμογή τους στο κυπριακό γίγνεσθαι και επιχειρείν.

Τα σχέδια/δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης που εγκρίνονται και επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ, είναι ανοικτά προς όλους τους δικαιούχους για συμμετοχή, περιλαμβανομένων και των ατόμων που έχουν επαναπατρισθεί, όπως αυτό καθορίζεται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του κάθε Σχεδίου.

Σημειώνεται επίσης ότι, για τα πλείστα Σχέδια που αφορούν εργοδοτούμενους, η απόφαση για τη συμμετοχή των ατόμων αυτών στα προγράμματα λαμβάνεται από τους εργοδότες και οι εργοδοτούμενοι δεν επωμίζονται οποιοδήποτε κόστος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επαναπατρισθέντα άτομα θα είναι απασχολούμενοι και όχι άνεργοι με την επιστροφή τους στην Κύπρο, τότε δύνανται να συμμετέχουν στα σχέδια και τις δραστηριότητες της ΑνΑΔ νοουμένου ότι είναι νόμιμα εργοδοτούμενοι (με μερική ή πλήρη απασχόληση) σε επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Ίδρυση του Cyprus Catalyst

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρεται στην ίδρυση του Cyprus Catalyst, μιας πρωτοβουλίας που φέρνει κοντά Κύπριους επαγγελματίες στους τομείς της τεχνολογίας, της επιστήμης και της καινοτομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τον περασμένο Απρίλιο, στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της περιοδείας μου στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσέλκυση επενδύσεων, είχα τη χαρά να συναντηθώ με Κύπριους επιχειρηματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας. Ανταλλάξαμε απόψεις και θέσαμε έναν ξεκάθαρο στόχο: Να ενισχύσουμε τη σύνδεση της Κύπρου με τη διασπορά και να δημιουργήσουμε ουσιαστικές γέφυρες συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας», ανέφερε.

«Με μεγάλη χαρά βλέπω αυτή την ομάδα να προχωρά στην ίδρυση του Cyprus Catalyst, μιας πρωτοβουλίας που φέρνει κοντά Κύπριους επαγγελματίες στους τομείς της τεχνολογίας, της επιστήμης και της καινοτομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», επεσήμανε.

«Στόχος, η δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας που θα ενισχύει τη δικτύωση, θα ανοίγει ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και αμερικανικού τεχνολογικού οικοσυστήματος και θα στηρίζει την ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτός είναι και ο πυρήνας της πρωτοβουλίας μας Minds in Cyprus. Σύνδεση, ευκαιρίες και προοπτική επιστροφής. Μετά και την υιοθέτηση του νέου φορολογικού κινήτρου, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια επαναπατρισμού συμπατριωτών μας. Η Κύπρος αλλάζει και δημιουργεί γέφυρες με τους ανθρώπους της σε όλο τον κόσμο. Πάνω απο όλα η Κύπρος», κατέληξε.