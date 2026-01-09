Καταιγίδες, χιόνια, χαλάζι και θυελλώδεις ριπές ανέμου μέχρι την Δευτέρα - Σκαμπανευάσματα της θερμοκρασίας

Χαμηλή πίεση, ψυχρή αέρια μάζα και σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, νωρίς το πρωί ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ, για να ενισχυθούν όμως σύντομα και να καταστούν πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί και τοπικά σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές, 8 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης και στα δυτικά και τα βόρεια παροδικά μέχρι τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 17 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ, για να εξασθενίσουν σταδιακά και να καταστούν ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά κυματώδης στα δυτικά και τα βόρεια και ταραγμένη μέχρι κυματώδης στα νότια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 8 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Το πεδίο των ανέμων θα είναι κατά διαστήματα σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει άνοδο και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να βρεθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τη Δευτέρα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.