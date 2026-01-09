Ψάχνουν τον Καρούσο να πληρώσουν… Το «name and shame» έφερε αποτέλεσμα

Η ανακοίνωση του προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννη Καρούσου, πριν από έναν μήνα, ότι σε συνεργασία με την επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσπαθούν να εφαρμόσουν την πρακτική του «name and shame» για τους μεγαλοοφειλέτες του οργανισμού που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, έφερε αποτελέσματα.

Κυρίως ξενοδόχοι και εργολάβοι με οφειλές άνω των €90.000, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σε αποχετευτικά τέλη και τέλη νερού, εμφανίστηκαν στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΑ και ζήτησαν διακανονισμό των οφειλών τους με τον κ. Καρούσο. Πρόθεση του προέδρου του ΕΟΑ Αμμοχώστου είναι να εξασφαλίσει το «πράσινο φως» από την επίτροπο, με σκοπό να δημοσιοποιήσει τον μικρό αριθμό ξενοδόχων της ελεύθερης Αμμοχώστου, που ενώ τρώνε με «χρυσά κουτάλια», δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Οι εν λόγω ξενοδόχοι βρίσκονται στην κορυφή του ονομαστικού καταλόγου που ετοίμασε ο κ. Καρούσος, στον οποίο περιλαμβάνονται 43 οργανισμοί με συνολικές οφειλές ύψους €10 εκατ. προς τον ΕΟΑ Αμμοχώστου. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι ξενοδόχοι και μέλη των οικογενειών τους εμφανίζονται προκλητικοί, καθώς αναρτούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τις χλιδάτες διακοπές τους στο εξωτερικό, ενώ την ίδια ώρα δεν ανταποκρίνονται στις αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις του ΕΟΑ για την εξόφληση των οφειλών τους.

«Έχουμε καταντήσει οι τραπεζίτες κάποιων μεγάλων επιχειρηματιών», σχολίασε πρόσφατα ο κ. Καρούσος, υποδεικνύοντας ότι έχουν ληφθεί νομικά μέτρα, αλλά η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Όπως δήλωσε χθες στον «Π» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοοφειλετών του οργανισμού που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους θα συμβάλει σημαντικά στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Ο κ. Καρούσος απηύθυνε, μάλιστα, κάλεσμα μέσω του «Π» προς όσους οφείλουν σημαντικά ποσά να προχωρήσουν σε διευθέτηση των οφειλών τους. «Η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων είναι υπόθεση σεβασμού προς όλους τους πολίτες και θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού μας», υπέδειξε.

Όσοι χρωστούν δεν θα εξασφαλίζουν άδειες

Προ ημερών, ο κ. Καρούσος έθεσε σε εφαρμογή ακόμη ένα μέτρο που αποσκοπεί στη δημιουργία πίεσης προς τους οφειλέτες του ΕΟΑ Αμμοχώστου, ώστε να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Πλέον, για να εξετάζεται οποιαδήποτε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας, αποτελεί προϋπόθεση ο αιτητής να μην οφείλει χρήματα στον ΕΟΑ.

Συνεπώς, οι ξενοδόχοι και οι εργολάβοι που οφείλουν εδώ και χρόνια τα μεγαλύτερα ποσά προς τον ΕΟΑ Αμμοχώστου θα υποχρεωθούν, κάποια στιγμή, να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Είναι πλέον θέμα χρόνου. «Δεν μπορεί κάποιος να αιτείται νέες άδειες εάν δεν προσκομίζει βεβαίωση ότι δεν χρωστά στον οργανισμό», δήλωσε στον «Π» ο κ. Καρούσος. Διαβεβαιώνοντας, παράλληλα, ότι ο ΕΟΑ Αμμοχώστου «δεν πρόκειται να χάσει αυτά τα λεφτά».