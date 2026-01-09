Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Σφοδροί άνεμοι που φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ πλήττουν από νωρίς το βράδυ την επαρχία Πάφου και συνεχίζονται και σήμερα το πρωί, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες κυρίως σε ανοικτές και παραθαλάσσιες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό λειτουργό Ανδρέα Χρυστάνθου.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι έχουν εκδοθεί αεροναυτικές προειδοποιήσεις και οι πιλότοι που εκτελούν πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Πάφου έχουν ενημερωθεί για τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά τις απογειώσεις και προσγειώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα στις πτήσεις, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού.

Την ίδια ώρα, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, πολύ ισχυροί έως σφοδροί και τοπικά σφοδροί νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι, έντασης 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, ενώ οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Χαμηλή πίεση, ψυχρή αέρια μάζα και σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, νωρίς το πρωί ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ, για να ενισχυθούν όμως σύντομα και να καταστούν πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί και τοπικά σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές, 8 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης και στα δυτικά και τα βόρεια παροδικά μέχρι τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 17 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ, για να εξασθενίσουν σταδιακά και να καταστούν ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά κυματώδης στα δυτικά και τα βόρεια και ταραγμένη μέχρι κυματώδης στα νότια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 8 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Το πεδίο των ανέμων θα είναι κατά διαστήματα σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει άνοδο και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να βρεθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τη Δευτέρα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.