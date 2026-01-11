Προσοχή: Μειωμένη ορατότητα σε δρόμους προς Τρόοδος

Σκηνές τρόμου στον αυτοκινητόδρομο - Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς μετά από σύγκρουση

Ολοσχερώς κατεστραμμένο όχημα - Δύο νεαροί τραυματίες στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας, στο ύψος της Μοσφιλωτής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 31χρονος οδηγός, υπό συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε επανειλημμένα στα δεξιά και αριστερά κιγκλιδώματα του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημά του να ακινητοποιηθεί στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο 31χρονος κατέβηκε από το όχημά του, ενεργοποίησε τα φώτα κινδύνου και μετακινήθηκε στο ενδιάμεσο κενό μεταξύ των δύο λωρίδων του αυτοκινητοδρόμου.

Λίγο αργότερα, όχημα που οδηγούσε 20χρονος, με συνοδηγό επίσης 20 ετών, και το οποίο κινείτο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο όχημα. Από τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στο όχημα των δύο νεαρών.

Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς, ενώ οι δύο 20χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σε έλεγχο αλκοόλης που διενεργήθηκε και στους δύο οδηγούς, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Τις εξετάσεις για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου.

