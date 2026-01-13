Λευκή μαγεία στο Τρόοδος, το έστρωσε για τα καλά - Χειμωνιάτικο σκηνικό σε όλη την Κύπρο (βίντεο)

Στα λευκά ξύπνησε σήμερα το Τρόοδος, με εντυπωσιακά βίντεο από το χιονισμένο τοπίο να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πλάνα από το κατάλευκο βουνό ανάρτησε η σελίδα Kitasweather, ενώ, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα έφτασε τα 22 εκατοστά.

Χιονόπτωση καταγράφεται από το πρωί και στις Πλάτρες.

Σκηνικό χειμώνα επικρατεί σε ολόκληρη την Κύπρο, καθώς χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά, ενώ στα ψηλότερα ορεινά σημειώνεται χιονόπτωση, κατά τόπους πυκνή.

Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί έως πολύ ισχυροί και η θάλασσα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης, με τη θερμοκρασία να φθάνει μόλις τους 2 βαθμούς στα ορεινά, όπου επικρατεί παγετός και ομίχλη. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα ανέρχεται στα 22 εκατοστά, ενώ σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας.

Αναλυτικά το δελτίο

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, η οποία παροδικά θα είναι πυκνή. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης, ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός αλλά και ομίχλη.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να σημειωθεί παροδική χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενίσουν σταδιακά, για να καταστούν γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο στα δυτικά, τα βόρεια και παροδικά στα ανατολικά παράλια θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί κυματώδης και στα νότια και ανατολικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 6 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους μείον 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός και ομίχλη.

Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Τη Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στην Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 22 εκατοστά.