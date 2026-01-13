Ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας σχετικά με περιστατικό κακοποίησης χελώνας

Την λύπη του εκφράζει το Κ.Σ. Χλώρανας για το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται εργαζόμενοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας σχετικά με υπόθεση κακοποίησης χελώνας που διερευνά η Αστυνομία Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κ.Σ. Χλώρακας το εν λόγω περιστατικό δεν τυγχάνει της σύμφωνης θέσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, καθώς τέτοιου είδους πρακτικές δεν συνάδουν με τις αρχές, τις αξίες και τον τρόπο λειτουργίας του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, προστίθεται σε ανακοίνωση, σε περιπτώσεις εντοπισμού νεκρών ζώων, οι εργαζόμενοι μετέβησαν στην περιοχή με σκοπό την απομάκρυνση χελώνας, η οποία πιστευόταν ότι ήταν νεκρή.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας θα αναμένει την ολοκλήρωση των ερευνών από την Αστυνομία, καθώς και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων από τα αρμόδια τμήματα.

Ακολούθως, θα επανέλθει επί του σοβαρού αυτού περιστατικού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων, εφόσον αυτά προκύπτουν από τα ευρήματα, καταλήγει η ανακοίνωση.