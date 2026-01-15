Κομισιόν: Δέχεται αιτήσεις για υποτροφίες από την Τ/κ κοινότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος υποτροφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2026/27, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος, το πρόγραμμα συνεχίζει να ανοίγει δρόμους στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη για τα μέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πεδίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αυτό το κονδύλι, η συνολική χρηματοδότηση από τη θέσπιση του προγράμματος έχει ανέλθει στα 43 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ στηρίζει άτομα σε διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν ακαδημαϊκά προσόντα, να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες και να αποκομίσουν πείρα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Επενδύοντας στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει την απασχολησιμότητα, να αντιμετωπίσει την έλλειψη δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη συνεισφορά των δικαιούχων στις κοινότητές τους.

Καθώς το ακαδημαϊκό έτος 2025/26 προχωρά, περίπου 120 Τουρκοκύπριοι επιστήμονες πραγματοποιούν σπουδές σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι τομείς σπουδών περιλαμβάνουν την καινοτόμο και ειδική εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, τη βιώσιμη ανακαίνιση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και γλώσσες της ΕΕ, όπως τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα γερμανικά. Οι κλάδοι αυτοί εφοδιάζουν τους συμμετέχοντες με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν με αυτοπεποίθηση ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη.

Πέραν της περιόδου υποτροφιών, το πρόγραμμα προάγει τη συνεχή συμμετοχή μέσω της πρωτοβουλίας δικτύου αποφοίτων «Alumni Connect», στην οποία συμμετέχουν περίπου 2.450 δικαιούχοι από το 2007. Η πρωτοβουλία ενισχύει τα επαγγελματικά δίκτυα, προάγει τη συνεργασία και στηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων και τη διά βίου μάθηση, επεκτείνοντας τον αντίκτυπο του προγράμματος πολύ πέρα από την περίοδο σπουδών του εκάστοτε δικαιούχου.

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026/27 θα είναι ανοικτές έως τις 24 Μαρτίου 2026 στις 23:59 (ώρα Κύπρου) και πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.euburs.eu.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.euburs.eu ή στη διεύθυνση euscholarships-cyprus@goethe.de.

Το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Goethe από το 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ