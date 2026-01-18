Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Το «rebranding» της Κύπρου καταρρέει: Από τα «χρυσά» διαβατήρια του Νίκου Αναστασιάδη στο Videogate του Νίκου Χριστοδουλίδη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Τα όσα επιτεύχθηκαν τους τελευταίους 18 μήνες από την εκστρατεία του Invest Cyprus σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης οίκο επικοινωνίας KREAB για την αποκατάσταση της φήμης της ΚΔ μετά το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων, ακυρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την προβολή του Videogate.

Μπορεί να μην γνωρίζουμε ποιοι βρίσκονται πίσω από το Videogate, και ενδεχομένως να μην το μάθουμε ποτέ, ωστόσο, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το επίμαχο βίντεο, διάρκειας μόλις οκτώ λεπτών, προκάλεσε καίριο πλήγμα στη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη από το μέγα σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων που μας άφησε κληρονομιά ο τέως Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης.  Επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αδυναμία τους να μάθουν από αυτά, οι εμπλεκόμενοι του Videogate και συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, κατ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣVIDEOGATE

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα