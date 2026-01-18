Το «rebranding» της Κύπρου καταρρέει: Από τα «χρυσά» διαβατήρια του Νίκου Αναστασιάδη στο Videogate του Νίκου Χριστοδουλίδη
Τα όσα επιτεύχθηκαν τους τελευταίους 18 μήνες από την εκστρατεία του Invest Cyprus σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης οίκο επικοινωνίας KREAB για την αποκατάσταση της φήμης της ΚΔ μετά το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων, ακυρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την προβολή του Videogate.
