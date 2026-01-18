Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εταιρική κοινωνική ευθύνη αλά… κυπριακά: Ο δρ Άδωνης Πηγασίου για την εργαλειοποίηση των «εισφορών»

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ

Header Image

Σύμφωνα με τον δρα Άδωνη Πηγασίου, θα πρέπει να προβληματίσει η ευκολία με την οποία, νυν και πρώην πολιτικοί, εμπιστεύονται κάποιους για να μιλάνε «off the record».

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) παρουσιάζεται συχνά ως δείγμα προόδου και κοινωνικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, το videogate άνοιξε μία αναγκαία συζήτηση αναφορικά με τις πολιτικοοικονομικές σχέσεις και την πολιτικοεπιχειρηματική ηθική. Δηλαδή, κατά πόσον εισφορές εταιρειών και επιχειρηματιών προς πολιτικούς και κόμματα είναι πράξεις και πρακτικές (εταιρικής) ευθύνης ή μηχανισμοί εξυπηρέτησης συμφερόντων. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο δρ Άδωνης Πηγασίου, ακαδημαϊκός διευθυντής του EIMF, αποδομεί τον τρόπο με τον οποίον η ΕΚΕ εργαλειοποιείται, αμφισβητεί τον «εθελοντικό» χαρακτήρα των εισφορών που καταγράφονται στο επίμαχο βίντεο, σκιαγραφεί ένα πολιτικοοικονομικό σύστημα με έντονα χαρακτηριστικά ευνοιοκρατίας, με ελλείμματα διαφάνειας, πελατειακές σχέσεις. Παράλληλα, θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την αντοχή των θεσμών, τη συλλογική μας ανοχή και τον ρόλο της παιδείας στη διαμόρφωση μιας πιο απαιτητικής κοινωνίας πολιτών. Φανερά, όχι μυστικά Τι είναι εταιρική κοι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣVIDEOGATE

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα