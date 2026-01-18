Εταιρική κοινωνική ευθύνη αλά… κυπριακά: Ο δρ Άδωνης Πηγασίου για την εργαλειοποίηση των «εισφορών»

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) παρουσιάζεται συχνά ως δείγμα προόδου και κοινωνικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, το videogate άνοιξε μία αναγκαία συζήτηση αναφορικά με τις πολιτικοοικονομικές σχέσεις και την πολιτικοεπιχειρηματική ηθική. Δηλαδή, κατά πόσον εισφορές εταιρειών και επιχειρηματιών προς πολιτικούς και κόμματα είναι πράξεις και πρακτικές (εταιρικής) ευθύνης ή μηχανισμοί εξυπηρέτησης συμφερόντων. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο δρ Άδωνης Πηγασίου, ακαδημαϊκός διευθυντής του EIMF, αποδομεί τον τρόπο με τον οποίον η ΕΚΕ εργαλειοποιείται, αμφισβητεί τον «εθελοντικό» χαρακτήρα των εισφορών που καταγράφονται στο επίμαχο βίντεο, σκιαγραφεί ένα πολιτικοοικονομικό σύστημα με έντονα χαρακτηριστικά ευνοιοκρατίας, με ελλείμματα διαφάνειας, πελατειακές σχέσεις. Παράλληλα, θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την αντοχή των θεσμών, τη συλλογική μας ανοχή και τον ρόλο της παιδείας στη διαμόρφωση μιας πιο απαιτητικής κοινωνίας πολιτών. Φανερά, όχι μυστικά Τι είναι εταιρική κοι...

