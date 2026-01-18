Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

'Εχασε 850 χιλιάδες μέσα σε δύο χρόνια - Απάτη μαμούθ με θύμα 63χρονο στη Λευκωσία

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Θύμα απάτης έπεσε 63χρονος, με την Αστυνομία να αναφέρει ότι του απέσπασαν 850 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία από 63χρονο, ότι μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2025, έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα να χάσει συνολικά, πέραν των 850 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστα πρόσωπα, τα οποία του συστήθηκαν μέσω διαδικτύου, ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και τον έπεισαν να προβεί σε επανειλημμένες μεταφορές κρυπτονομισμάτων, τραπεζικών εμβασμάτων, καθώς και σε αγορές κρυπτονομισμάτων.

Ο 63χρονος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη όταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα διέκοψαν κάθε επικοινωνία μαζί του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Tags

ΑΠΑΤΗ

