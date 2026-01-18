Το Πεντάγωνο θέτει σε ετοιμότητα 1.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα

Το αμερικανικό Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες να προετοιμαστούν για μία πιθανή ανάπτυξή τους στη Μινεσότα, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας the Washington ‍Post, που επικαλείται αμυντικούς αξιωματούχους. Πρόκειται για «σώφρονα» σχεδιασμό για την περίπτωση που κλιμακωθεί η βία, δήλωσαν πηγές της εφημερίδας στην Κυβέρνηση Τραμπ.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.

Οι στρατιωτικές μονάδες έχουν λάβει εντολές ετοιμότητας για ανάπτυξη στην περίπτωση που η βία στην αναφερόμενη πολιτεία κλιμακωθεί, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μετά από την απειλή του προέδρου Τραμπ να ενεργοποιήσει ειδική διάταξη, στην περίπτωση που αξιωματούχοι της πολιτείας δεν σταματήσουν τους διαδηλωτές που στοχοποιούν πράκτορες των υπηρεσιών ελέγχου της μετανάστευσης.

“Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στο νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους που επιτίθενται στους Πατριώτες της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης, που προσπαθούν να κάνουν μόνο τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω τον Νόμο Περί Εξέγερσης”, έγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη, σε μία ανάρτησή του στο Truth Social.

Τόσο το Πεντάγωνο, όσο και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα σχολιασμού.

Διαδηλωτές κατά της ICE διώχνουν δέκα ακτιβιστές της ακροδεξιάς από τομέα της Μινεάπολης

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έδιωξαν μικρή ομάδα ακτιβιστών της ακροδεξιάς η οποία είχε σκοπό να κάνει πορεία και να φθάσει σε συνοικία όπου διαμένουν πολλοί μετανάστες στη Μινεάπολη χθες Σάββατο, με φόντο τη συνεχιζόμενη ένταση στο αστικό κέντρο του αμερικανικού Βορρά το οποίο ακόμη δεν έχει συνέλθει από το σοκ του θανάτου της Ρενέ Γκουντ από πυρά πράκτορα της ICE πριν από 10 ημέρες.

Κραδαίνοντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα με τα οποία απαιτούν το προσωπικό της ICE να φύγει από τη Μινεσότα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, κοντά στο δημαρχείο, και εκατοντάδες προχώρησαν περί τις 13:00 (τοπική ώρα), παγιδεύοντας μικρή ομάδα περίπου 10 ακτιβιστών της άκρας δεξιάς μέσα σε μερικά λεπτά. Κάποιοι στο πλήθος πέταξαν μπαλόνια γεμάτα με νερό, που έσκασαν καταβρέχοντας τους ακροδεξιούς εν μέσω πολικού ψύχους (κάπου –20° Κελσίου).

Η αστυνομία κράτησε τις αποστάσεις της καθώς γίνονταν οι αντίπαλες διαδηλώσεις. Περίπου μια ώρα αφού άρχισαν οι συγκεντρώσεις η μικρή ομάδα των ακροδεξιών αποχώρησε, βρίσκοντας καταφύγιο σε ξενοδοχείο μερικά τετράγωνα μακριά, καθώς αντιδιαδηλωτές τούς εξύβριζαν και τους έλεγαν να φύγουν από την πόλη. Υπήρξαν κάποιες συμπλοκές, πάντως όχι σοβαρά επεισόδια.

Ο Τζέικ Λανγκ, ακτιβιστής της άκρας δεξιάς με παρουσία κυρίως στο διαδίκτυο, ένας από τους 1.500 ανθρώπους στους οποίους είχε απονείμει χάρη ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις καταδίκες τους για την έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, ήταν ο βασικός οργανωτής αυτής που βάφτισε κινητοποίηση «εναντίον της απάτης». Καμιά στιγμή οι συγκεντρωμένοι υποστηρικτές του δεν μπορούσαν να ακούσουν τη φωνή του.

Την αντιδιαδήλωση οργάνωσε ο Συνασπισμός Δράσης του Λαού Εναντίον του Τραμπ (People’s Action Coalition Against Trump).

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε σκάνδαλο που αφορά την υπεξαίρεση ομοσπονδιακών κεφαλαίων προοριζόμενων για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας στη Μινεσότα, χρησιμοποιώντας το —μεταξύ άλλων— για να αναπτύξει χιλιάδες πράκτορες της ICE στη Μινεσότα. Ο Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της Κυβέρνησής του καταφέρονται ειδικά εναντίον της μεγάλης κοινότητας Σομαλών μεταναστών στην πολιτεία.

Ο Λανγκ, γνωστός για αντιμουσουλμανικές και αντισημιτικές τοποθετήσεις του, λέει πως θέλει να εγγυηθεί ότι οι ΗΠΑ θα είναι χώρα «λευκών χριστιανών». Συμμετείχε σε μικρές συγκεντρώσεις υπέρ της ICE στη Μινεάπολη και βάζει συχνά στο ρητορικό στόχαστρό του τους Σομαλούς μετανάστες, που είναι κατά μεγάλη πλειονότητα μουσουλμάνοι.

Η Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σχεδόν 3.000 αστυνομικούς της αστυνομίας μετανάστευσης και της συνοριοφυλακής (CBP) στη Μινεάπολη και στη Σεντ Πολ τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κρίση έχει πυροδοτήσει αντεγκλήσεις ανάμεσα στους Δημοκρατικούς ηγέτες τόσο της πόλης της Μινεάπολης όσο και της πολιτείας της Μινεσότας, όπου υπάγεται διοικητικά, και την Κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ, με τον ίδιο τον μεγιστάνα να καταφέρεται συχνά εναντίον τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα σε βάρος του Δημάρχου και του Κυβερνήτη, αντίστοιχα των Τζέικομπ Φρέι και Τιμ Γουόλς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ