«Ξάφρισαν» κοσμήματα πέραν του 1 εκατομμυρίου - Μέσα σε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα «σήκωσαν» ολόκληρη περιουσία

Χτύπησαν φλέβα χρυσού οι ριφιφήδες τα τελευταία 24ωρα στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Η συνολική αξία των χρυσαφικών και διαμαντιών που «έκαναν φτερά» από κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αγίας Νάπας φαίνεται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, παρά το γεγονός ότι η αρχική εκτίμηση της αξίας των κλοπιμαίων ήταν γύρω στις 200 χιλιάδες. Εξάλλου, από κατοικία στο Παραλίμνι κλάπηκε το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ.

Η Αστυνομία τέθηκε σε κινητοποίηση όταν στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1) ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο του κοσμηματοπωλείου ότι ήχησε ο συναγερμός του υποστατικού. Οι δράστες εκτιμάται πως ήταν τρεις. Ήταν καλά μελετημένοι κι ενήργησαν αστραπιαία αφού, όπως φάνηκε μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, σε διάστημα δύο λεπτών και 40 δευτερολέπτων κατάφεραν να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο βρήκαν μπροστά τους κι έγιναν καπνός. Πέτυχαν είσοδο στο κατάστημα από συρόμενη πόρτα και ακολούθως έσπασαν τη γυάλινη προθήκη.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, που διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλλεξαν τεκμήρια. Λόγω του γεγονότος ότι το κοσμηματοπωλείο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, οι εξεταστές της υπόθεσης προχώρησαν στη συλλογή και αξιολόγηση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένα στη γύρω περιοχή, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών.

Εξάλλου, στο Παραλίμνι, άγνωστοι διέρρηξαν κατοικία κι έκλεψαν το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ. Η διάρρηξη έγινε μεταξύ 17-18 Ιανουαρίου, διάστημα κατά το οποίο οι Ρώσοι ιδιοκτήτες του σπιτιού (μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου) απουσίαζαν.

Από τις εξετάσεις που διενήργησε η Αστυνομία στη σκηνή, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στις κύριες εισόδους της οικίας, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ενδεχομένως να πέτυχαν είσοδο μέσω του γκαράζ. Λόγω της απουσίας των ιδιοκτητών, οι δράστες, οι οποίοι φαίνεται να γνώριζαν πολύ καλά τις κινήσεις τους καθώς και για τα χρήματα που φυλάσσονταν στο σπίτι, εισήλθαν ανενόχλητοι κι έκλεψαν τις 100 χιλιάδες ευρώ.

Η κλοπή των χρημάτων έγινε αντιληπτή μετά την επιστροφή των ιδιοκτητών, οι οποίοι αμέσως προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία. Μέλη της Δύναμης πήγαν επιτόπου, διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλλεξαν τεκμήρια, ενώ λήφθηκαν καταθέσεις από τους παραπονούμενους και από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον τρόπο εισόδου όσο και στη διακίνηση του μεγάλου ποσού που φυλασσόταν στην οικία. Η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους.