Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Διάρρηξη κατοικίας στο Παραλίμνι: Άρπαξαν €100.000 σε μετρητά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας, στην κατοικία δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στις κύριες εισόδους.

Τη διάρρηξη της κατοικίας τους, στην περιοχή Παραλιμνίου, κατά την απουσία τους, το χρονικό διάστημα μεταξύ 17 και 18 Ιανουαρίου και την κλοπή €100 χιλ. σε μετρητά κατήγγειλαν στην Αστυνομία οι ιδιοκτήτες της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας, στην κατοικία δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στις κύριες εισόδους. 

Η κλοπή έγινε αντιληπτή μετά την επιστροφή των ιδιοκτητών, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, «τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες και ατομα του περιβάλλοντός τους».

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον τρόπο εισόδου-εξόδου όσο και στο μεγάλο χρηματικό ποσό που φυλασσόταν στην οικία.

Σημειώνεται πως «από την σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις». Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα