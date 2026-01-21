Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατολισθήσεις και παγετός δυσκολεύουν τη διέλευση στο Τρόοδος - Ποιοι είναι οι επικίνδυνοι δρόμοι

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν στους πιο κάτω δρόμους στο Τρόοδος, με την Αστυνομία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων:

-       Πεδουλά-Κύκκου-Κάμπου

-       Κύκκου-Τσακκίστρας

-       Κάμπου-Ορκόντα-Ορκόντα-Κάτω Πύργου

Την ίδια ώρα, γύρω στις 6.30 το πρωί σήμερα, έχει σχηματιστεί παγετός στους πιο κάτω δρόμους, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι επικίνδυνα ολισθηρό:

-       Προδρόμου-Λεμύθου

-       Προδρόμου-Πλατρών

-       Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά

-       Κακοπετριάς-Καρβουνά

