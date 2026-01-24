Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο λόγω βροχών - Πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος

Πυροσβέστης σώζει σκυλάκι από τις φλόγες στην Λάρνακα - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου (φώτο)

Στη φωτογραφία διακρίνεται μέλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να μεταφέρει με ασφάλεια το σκυλάκι οικογένειας, μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, οδηγώντας το σε προστατευμένο σημείο.

Μια συγκινητική στιγμή που καταγράφει φωτογραφία που ανήρτησε στην πλατφόρμα «Χ» ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη διάσταση του δύσκολου έργου των πυροσβεστών, κάνει τον γύρου του διαδικτύου.

Διαβάστε επίσης: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αραδίππου - Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

Υπενθυμίζεται ότι από το συγκεκριμένο περιστατικό συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας, ενώ οι ένοικοι του διαμερίσματος, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, περιλαμβανομένου ενός μικρού παιδιού, κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως μόλις αντιλήφθηκαν τις φλόγες.

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν τόσο στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά όσο και σε άλλα διαμερίσματα των ανώτερων ορόφων, εξαιτίας της διάχυσης καπνού και θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη σε φωτιστικό σώμα.

