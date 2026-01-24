Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λάρνακα - Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε με χρήση σωλήνων νερού και είσοδο με αναπνευστικές συσκευές από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας στη Λάρνακα ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως ενημέρωσε ο Εκπρόσωπός της Ανδρέας Κεττής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν άμεσα με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Στο διαμέρισμα βρίσκονταν τρία μέλη οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού παιδιού, τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ η μεταφορά καπνού και θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου επηρέασε και τα διαμερίσματα των πιο πάνω ορόφων. Οκτώ συνολικά άτομα, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά, οδηγήθηκαν σε ανοιχτό χώρο στο ισόγειο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από εισπνοή καπνού.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε με χρήση σωλήνων νερού και είσοδο με αναπνευστικές συσκευές από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται πως η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε φωτιστικό, ενώ αναμένονται οι επίσημες εκθέσεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας για τα αίτια. Στη σκηνή βρέθηκε και η Αστυνομία Λάρνακας για διερεύνηση των περιστατικών.

