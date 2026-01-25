Διαψεύδονται σενάρια για υπαγωγή «ομάδας κρούσης» κατά του οργανωμένου εγκλήματος στον Υπουργό Δικαιοσύνης

Διαψεύδει το Υπουργείο Δικαοσύνης πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στη σημερινή έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή Κύπρου» και αφορούν τη δημιουργία ομάδας κρούσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την διοικητική ή επιχειρησιακή υπαγωγή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με επίσημη διευκρίνιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οποιαδήποτε ομάδα συντονισμού ή επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος δεν υπάγεται ούτε διοικητικά ούτε επιχειρησιακά στον Υπουργό.

Τονίζεται ότι ο ρόλος του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι θεσμικός, πολιτικός και εποπτικός, στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής, της εποπτείας της ομαλής λειτουργίας της Αστυνομίας και του συντονισμού των υπηρεσιών που υπάγονται στις αρμοδιότητές του. Παράλληλα, ο Υπουργός έχει την ευθύνη προώθησης του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου για την ενίσχυση της κρατικής πολιτικής κατά του εγκλήματος.

Η επιχειρησιακή διοίκηση και ευθύνη της Αστυνομίας Κύπρου ανήκει αποκλειστικά στον Αρχηγό της Αστυνομίας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία ή παρουσίαση, επισημαίνεται, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις σε σχέση με τους θεσμικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων.

Καταληκτικά, υποστηρίζεται ότι η Πολιτεία παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην αποφασιστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με πλήρη σεβασμό στη διάκριση αρμοδιοτήτων και στη θεσμική τάξη.