Χειροπέδες σε 47χρονο στο Παραλίμνι - Πώλησε 4 fake κινητά για €2.000 σε 30χρονο

Υπόθεση απάτης διερευνά η Αστυνομία, μετά από σχετική καταγγελία που υπέβαλε 30χρονος.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, στις 23 Ιανουαρίου 2026, ο παραπονούμενος βρισκόταν σε ανοικτό χώρο στο Παραλίμνι, όπου προσεγγίστηκε από δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία του προσφέρθηκαν να του πωλήσουν κινητά τηλέφωνα.

Ο 30χρονος ενδιαφέρθηκε για τέσσερα συγκεκριμένα μοντέλα και συμφώνησε να τα αγοράσει έναντι του χρηματικού ποσού των 2.000 ευρώ.

Αφού πραγματοποιήθηκε η παράδοση των τεσσάρων κινητών τηλεφώνων, ο παραπονούμενος διαπίστωσε, ότι αυτά δεν ήταν αυθεντικά.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 47χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Ο συλληφθείς αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. 

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

