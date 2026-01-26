Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ευρωκοινοβούλιο: Kαθυστερεί το ξεπάγωμα της έγκρισης της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ

«Εναπόκειται στην ομάδα διαπραγματεύσεων του ΕΚ να το πράξει πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής Εμπορίου στις 23-24 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής INTA.

Χωρίς απόφαση για το θέμα της επανέναρξης των συνήθων νομοθετικών διαδικασιών για τη Συμφωνία Turnberry μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ έληξε συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Εμπορίου (INTA) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της οποίας έγινε συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Κομισιόν το απόγευμα της Δευτέρας στις Βρυξέλλες.

«Δεν ελήφθη σήμερα απόφαση για την επανέναρξη των συνήθων νομοθετικών διαδικασιών ΕΕ-ΗΠΑ. Εναπόκειται στην ομάδα διαπραγματεύσεων του ΕΚ να το πράξει πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής Εμπορίου στις 23-24 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής INTA, Μπερντ Λάνγκε. «Η ομάδα διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, για να επανεκτιμήσει την κατάσταση», πρόσθεσε, ο Λάνγκε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), των Ευρωπαίων Συντηρητικών (ECR) και των Πατριωτών για την Ευρώπη (PfE) ήταν αυτοί που πίεσαν για την επανέναρξη των διαδικασιών, με τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), το Renew, Left και Πράσινους (Greens/EF) να καταψηφίζουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

