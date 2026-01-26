Σελήνη του Χιονιού: Ποια μέρα ο Δίας θα είναι ιδιαίτερα ορατός στον βραδινό ουρανό

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά της στις 17:09 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (EST), δηλαδή 00:09 ώρα Κύπρου, την 1η Φεβρουαρίου 2026 (δηλαδή ξημέρωμα 2 Φεβρουαρίου στην Κύπρο).

Η σελήνη του χιονιά ή το «Πεινασμένο Φεγγάρι»

Η πανσέληνος πήρε το όνομά της από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς ο συγκεκριμένος μήνας χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από τις πιο έντονες χιονοπτώσεις. Είναι επίσης γνωστή και ως «Πεινασμένο Φεγγάρι» λόγω των δύσκολων συνθηκών κυνηγιού εκείνη την εποχή.

Πότε να το περιμένουμε

Οι ειδικοί συνιστούν να απολαύσετε το σεληνιακό αυτό θέαμα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου την 1η Φεβρουαρίου.

Τότε, το φεγγάρι θα ανατέλλει στον ανατολικό ορίζοντα, κοντά στον αστερισμό του Καρκίνου, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα.

Η σεληνιακή ψευδαίσθηση θα κάνει το φεγγάρι να φαίνεται εντυπωσιακά μεγαλύτερο όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, χάρη στη σύγκριση με αντικείμενα του τοπίου.

Ορατός ο Δίας: Ποιες χώρες θα απολαύσουν το θέαμα

Η Σελήνη του Χιονιού δεν περιορίζεται απλώς στο σεληνιακό θέαμα, καθώς ο υπόλοιπος ουρανός που την περιβάλλει θα προσφέρει επίσης απολαύσεις στους παρατηρητές.

Ο Δίας θα είναι ιδιαίτερα ορατός στον βραδινό ουρανό, εμφανιζόμενος ως ένα λαμπρό «βραδινό άστρο» ακριβώς πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα.

Για όσους βρίσκονται σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Αφρικής, η δεύτερη ημέρα του Φεβρουαρίου (2/2) θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πανσέληνο να αποκρύπτει τον Ρέγκουλο, το φωτεινότερο άστρο του αστερισμού του Λέοντα.

Αυτό θα συμβεί όταν η Σελήνη περάσει ακριβώς μπροστά από τον Ρέγκουλο, κρύβοντάς τον προσωρινά από το οπτικό πεδίο.

Πηγή: in.gr