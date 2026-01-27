Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυραύλους στη θάλασσα εν μέσω συνομιλιών για τον στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κλειστοί δρόμοι στο πάρκο Ακάμα λόγω ζημιών από καιρικά φαινόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Τμήμα προσθέτει πως παράλληλα παρατηρείται και συσσώρευση νερού, πράγμα που τους καθιστά αδιάβατους. Ως εκ τούτου και οι δύο δρόμοι θα είναι κλειστοί από τις 27/1/2026 και μέχρι νεωτέρας.

Επικίνδυνοι λόγω ζημιών που έχουν υποστεί τα οδοστρώματα από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν καταστεί οι δρόμοι «’Αβακας προς Αγία Ματρώνα» και «’Αβακας προς Λιπάτη» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, ανακοίνωσε την Τρίτη το Τμήμα Δασών.

Το Τμήμα προσθέτει πως παράλληλα παρατηρείται και συσσώρευση νερού, πράγμα που τους καθιστά αδιάβατους. Ως εκ τούτου και οι δύο δρόμοι θα είναι κλειστοί από τις 27/1/2026 και μέχρι νεωτέρας.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση όταν και εφόσον παρέλθει ο κίνδυνος και αποκατασταθούν οι ζημιές ώστε να καταστούν διαβατοί και ασφαλείς για τη διακίνηση του κοινού.

Tags

ΑΚΑΜΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα