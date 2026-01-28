Φύλλο και φτερό κάνουν τον Γιώργο Λακκοτρύπη: Ο πρώην Υπουργός στο μικροσκόπιο και του Τμήματος Φορολογίας

Κάτω από το μικροσκόπιο του Τμήματος Φορολογίας βρίσκεται ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος εξετάζεται εξονυχιστικά μετά τη διαρροή του «videogate», στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με άλλους στενούς συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Η παραδοχή του ιδίου ότι έλαβε αμοιβή ύψους €15.000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας, τις οποίες πρόσφερε σε υποτιθέμενους επενδυτές που τελικά τον εξέθεσαν ανεπανόρθωτα με το βίντεο, καθώς και οι αναφορές του στο ίδιο το βίντεο σχετικά με πληρωμές «μόνο σε μετρητά» προκάλεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την άμεση παρέμβαση του Τμήματος Φορολογίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Λακκοτρύπης θα κληθεί –εάν δεν έχει ήδη κληθεί– να καταθέσει ενώπιον των φορολογικών Αρχών τις συμφωνίες που υπέγραψε για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και τα τιμολόγια που εξέδωσε για αυτές τις υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί, ανάμεσα σε άλλα, κατά πόσο τα εν λόγω εισοδήματα δηλώθηκαν και εάν καταβλήθηκε ο προβλεπόμενος ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον περί ΦΠΑ Νόμο, «οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται σε δόλια αποφυγή καταβολής ΦΠΑ ή προβαίνει σε ενέργειες με σκοπό τη δόλια αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, είτε από το ίδιο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τριπλάσιο του ποσού του οφειλόμενου ΦΠΑ ή σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη, ή και στις δύο ποινές».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο έλεγχος του Τμήματος Φορολογίας εκτείνεται χρονικά αρκετά πίσω και δεν αποκλείεται, αν κριθεί σκόπιμο, να επεκταθεί και σε μέλη της οικογένειάς του.

Η δήλωση του εφόρου

Κληθείς χθες από τον «Π», ο έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, απέφυγε να σχολιάσει τις παραπάνω πληροφορίες, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «οτιδήποτε έρχεται στο φως της δημοσιότητας και εμπίπτει στο πεδίο ελέγχου μας το διερευνούμε».

Οι άδειες ιδιωτικής εργασίας

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης διορίστηκε την 01/03/2013 από τον Νίκο Αναστασιάδη ως υπουργός Ενέργειας και παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι τις 10/07/2020, οπότε και παραιτήθηκε για να δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο κ. Λακκοτρύπης ήταν υποχρεωμένος μέχρι και δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον υπουργικό θώκο, δηλαδή έως τις 10/07/2022, να αποτείνεται στην ανεξάρτητη Τριμελή Ειδική Επιτροπή για να εξασφαλίζει την απαιτούμενη έγκριση για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, αφού προηγουμένως ενημέρωνε γραπτώς για το ποιοι θα είναι οι νέοι του εργοδότες.

Η εν λόγω νομοθεσία, που τιτλοφορείται «Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Νόμος», ψηφίστηκε το 2007 με σκοπό:

Να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, αποτρέποντας τη χρησιμοποίηση της προνομιακής πληροφόρησης που διαθέτουν πρώην κρατικοί αξιωματούχοι και ανώτεροι λειτουργοί του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς όφελος των νέων τους εργοδοτών και εις βάρος του κράτους.

Να αποτρέπει κρατικούς αξιωματούχους και ανώτερους λειτουργούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από το να ενεργούν για προσωπικό όφελος και, συνεπώς, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη Δημόσια Υπηρεσία.

Την πρόληψη και καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς στη δημόσια ζωή.

Της Τριμελούς Επιτροπής προεδρεύει εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ενώ ως μέλη συμμετέχουν ένας ανώτερος λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ένας του Γενικού Λογιστηρίου.

Στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Λακκοτρύπης θα ελεγχθεί για το κατά πόσο αποτάθηκε στην εν λόγω Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, τι ακριβώς περιελάμβανε η αίτησή του.

Στο επίμαχο βίντεο εμφανίζεται ως σύμβουλος σε θέματα ενέργειας. Ωστόσο, για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Υπουργείο Ενέργειας, ο κ. Λακκοτρύπης δεν είχε τη νόμιμη δυνατότητα να παρέχει τέτοιου είδους συμβουλές, καθώς αυτό απαγορεύεται ρητά από τον εν λόγω νόμο, ο οποίος, μάλιστα, προβλέπει αυστηρές ποινές. Συγκεκριμένα:

Πρόσωπο που παραλείπει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή σε φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσωπο που, κατά την υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή, εν γνώσει του υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €30.000 ή σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσωπο που αναλαμβάνει εργασία στον ιδιωτικό τομέα προτού του κοινοποιηθεί η απόφαση της Επιτροπής είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €30.000 ή σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την απόφαση της Επιτροπής είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €30.000 ή σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

Σύγκρουση συμφέροντος;

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και δεν διαψεύστηκαν, το 2021 ο κ. Λακκοτρύπης συμμετείχε στο δ.σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα του χαλκού και του αλουμινίου, η οποία ανήκει σε όμιλο εταιρειών με δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας. Συνεπώς, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο οι παραπάνω πληροφορίες ευσταθούν και, σε περίπτωση επιβεβαίωσής τους, κατά πόσο η συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Λακκοτρύπη έρχεται σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία τού απαγόρευε έως τις 10/07/2022 να εμπλακεί σε επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα πρώην υπουργικά του καθήκοντα.

Έκανε και τον λομπίστα;

Το μητρώο των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένα ως λομπίστες και δικαιούνται να συναντούν αξιωματούχους με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων συμφερόντων είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι αρμόδια να εποπτεύει τις εν λόγω δραστηριότητες.

Όπως προκύπτει από το επίμαχο βίντεο, ο Γιώργος Λακκοτρύπης συναντούσε τους υποτιθέμενους επενδυτές ως σύμβουλος σε θέματα ενέργειας. Στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξετάζεται κατά πόσο η παραπάνω δράση του πρώην υπουργού εμπίπτει στη νομοθεσία που διέπει το λόμπι και, σε περίπτωση επιβεβαίωσης, κατά πόσο δραστηριοποιείτο νόμιμα ως λομπίστας. Αυτό που επιβεβαιώνεται μέχρι σήμερα είναι ότι ο κ. Λακκοτρύπης δεν είναι εγγεγραμμένος λομπίστας ως φυσικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τον νόμο που προβλέπει τη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (λόμπι), «πρόσωπο το οποίο υπέχει υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εγγραφής λομπιστών και εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων χωρίς να είναι εγγεγραμμένο σε αυτό είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή και στις δύο αυτές ποινές».

Βουλή: Πώς ελέγχονται οι μπίζνες των πρώην;

Με αφορμή το «videogate» και τη δράση του κ. Λακκοτρύπη που αποκαλύπτεται μέσα από αυτό, η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής θέτει σήμερα κάτω από το μικροσκόπιό της την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των πρώην αξιωματούχων και πρώην υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Κλ. Α13 και άνω). Ο στόχος είναι διττός: αφενός, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της κείμενης νομοθεσίας και, αφετέρου, να διαπιστωθεί εάν διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, τόσο πριν από την έγκριση των αιτήσεων όσο και μετά, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πρώην αξιωματούχοι και υπάλληλοι δηλώνουν με ακρίβεια τις ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται.

Το θέμα ενεγράφη προς εξέταση από τις βουλεύτριες Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Αλεξάνδρα Ατταλίδου.