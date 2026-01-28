Δεν θα μάθουμε ποτέ εάν κρύβεται διαπλοκή: Θα παραμείνουν στο σκοτάδι οι χορηγοί του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας

Τ αφόπλακα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που δρομολογούσε η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής στο ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης έθεσε η Νομική Υπηρεσία με γνωμάτευσή της. Ως αποτέλεσμα, τα ονόματα των ιδιωτών χορηγών του ταμείου, οι οποίοι κατέθεσαν συνολικά €6,4 εκατ. κατά τη διάρκεια της θητείας της πρώτης κυρίας, Φιλίππας Καρσερά, ως επικεφαλής της διαχειριστικής επιτροπής, θα παραμείνουν επ’ αόριστον στο σκοτάδι.

Οι σκιές περί ενδεχόμενων ανταλλαγμάτων προς χορηγούς από το Προεδρικό θα συνεχίσουν να αιωρούνται, ενώ, όπως διαφαίνεται, ο Φορέας οδεύει προς κατάργηση, καθώς η πλειονότητα των κομμάτων έχει πλέον ταυτίσει το συγκεκριμένο ταμείο με φαινόμενα θεσμικής διαπλοκής.

Όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση, «(…) Η Νομική Υπηρεσία, εξετάζοντας το αίτημα υπό το πρίσμα του GDPR (σ.σ. ευρωπαϊκός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα), της νομολογίας του ΔΕΕ και της νομολογίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, καταλήγει ότι δεν συντρέχει νομική βάση για την κοινολόγηση των ζητούμενων στοιχείων και ότι η ανταπόκριση στο αίτημα (σ.σ. της Βουλής) ενδέχεται να εκθέσει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης σε διοικητικές κυρώσεις».

Δεν θα ερευνηθούν

Με βάση, λοιπόν, τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας (δημοσιεύεται αυτούσια στο politis.com.cy), ο ονομαστικός κατάλογος των χορηγών δεν θα κατατεθεί στη Βουλή. Εκείνο που μπορεί να γίνει, όπως υποδεικνύεται στη γνωμάτευση, εφόσον η Βουλή επανέλθει με νέο αίτημα και το αιτιολογήσει αυτή τη φορά επαρκώς, είναι τα ονόματα των χορηγών, φυσικών και νομικών προσώπων, να αντικατασταθούν με τα αρχικά τους και να διαβαθμιστούν ως εμπιστευτικά. Ακόμη και τα ονόματα των εταιρειών, όπως επίσης επισημαίνεται, δεν θα πρέπει να οδηγούν σε εξακρίβωση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Όπως προκύπτει αβίαστα από τα πιο πάνω, με τη χρήση μόνο των αρχικών των ονομάτων των χορηγών, οι βουλευτές δεν θα είναι σε θέση να ερευνήσουν ενδεχόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφέροντος ούτε να διαπιστώσουν κατά πόσο παραχωρήθηκαν τυχόν ανταλλάγματα από το Προεδρικό προς χορηγούς, για τους οποίους ηγέρθησαν υποψίες μετά την πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Tι ζήτησε η Βουλή

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, με επιστολή του προς τον Γενικό Λογιστή, ημερομηνίας 15/01/2026, τον κάλεσε, στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να αποστείλει το συντομότερο δυνατόν τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τη χρηματοδότηση του Φορέα:

Ονομαστικό κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης έλαβε δωρεές ή/και εισφορές κατά την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2025, ανά έτος.

Τον αριθμό των προσώπων που κατέβαλαν ανώνυμα δωρεές ή/και εισφορές στον Φορέα κατά την ίδια περίοδο, ανά έτος, καθώς και πόσα εξ αυτών ήταν φυσικά και πόσα νομικά πρόσωπα.

Τι ήθελαν να ερευνήσουν

Οι βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών ζήτησαν πλήρη ενημέρωση ως προς το ποιοι βρίσκονται πίσω από τις ιδιωτικές εισφορές των πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς τον Φορέα, με στόχο να διαπιστώσουν κατά πόσο:

1 Παραχωρήθηκαν οποιαδήποτε ανταλλάγματα για τις χορηγίες προς το συγκεκριμένο Ταμείο, για το οποίο από το 2024 έχουν διατυπωθεί καταγγελίες από βουλευτές ότι χρησιμοποιείται από το Προεδρικό για σκοπούς ψηφοθηρίας.

Δέον να σημειωθεί ότι στο πολύκροτο βίντεο (videogate), που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο πρωταγωνιστούν συνεργάτες του Προέδρου, αφήνεται να νοηθεί ότι, προκειμένου ένας μεγαλοεπενδυτής να προσπεράσει γραφειοκρατικές διαδικασίες ή να εξασφαλίσει την εύνοια του Προέδρου Χριστοδουλίδη, θα έπρεπε να συνεισφέρει στο ταμείο του Φορέα, του οποίου προήδρευε η πρώτη κυρία.

2 Εγείρεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς πρόσφατη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντόπισε περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που προέβησαν σε μεγάλες δωρεές προς τον Φορέα -οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τις €600.000- την ίδια στιγμή που διατηρούσαν συμβάσεις με το κράτος ή διεκδικούσαν νέες κρατικές συμβάσεις.

Ιδιάζουσα σχέση….

Από τον Μάρτιο του 2023, οπότε η κ. Καρσερά ανέλαβε την προεδρία του Φορέα, έως και τα τέλη του 2025, οι ιδιωτικές εισφορές προς το Ταμείο ανήλθαν στο ποσό των €6,4 εκατ. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην έκθεσή της που δημοσιοποίησε στις 04/11/2025, έκανε λόγο για «ιδιάζουσα σχέση», δεδομένου ότι ο σύζυγος της προέδρου του Φορέα είναι ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις ιδιωτικές εταιρείες που προβαίνουν σε εισφορές στον Φορέα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέληξε στο πιο πάνω συμπέρασμα αφού εντόπισε ύποπτες εισφορές, τις οποίες η Βουλή επιθυμούσε να διερευνήσει περαιτέρω για να διαπιστώσει κατά πόσο υποκρύπτονται αλλότρια κίνητρα. Είναι για αυτόν τον λόγο που ζητήθηκαν τα σχετικά στοιχεία. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τις ακόλουθες εισφορές:

Φυσικό πρόσωπο, το οποίο αναφερόταν απλά με ονοματεπώνυμο, εισέφερε το 2023 και το 2024 το συνολικό ποσό των €600.000. Δεν υπάρχουν καταγραμμένα οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.

Εταιρεία που κατά τα έτη 2023-2024 διαπραγματευόταν με το κράτος στο πλαίσιο σύμβασης μεγάλης διάρκειας και αξίας διενήργησε εισφορές στον Φορέα ύψους €695.750.

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, ενώ δεν είχαν διενεργήσει καμία εισφορά στον Φορέα κατά τα έτη 2018-2022, το 2023 και το 2024 εισέφεραν σημαντικά ποσά. Συγκεκριμένα, μία εταιρεία εισέφερε €200.000 σε κάθε έτος, ενώ δεύτερη εταιρεία διενήργησε εισφορά ύψους €400.000 το 2023 και €500.000 το 2024. Επιπλέον, τρίτη εταιρεία του ίδιου κλάδου, που επίσης δεν είχε κάνει οποιαδήποτε εισφορά στο παρελθόν, το 2024 εισέφερε €50.000 στον Φορέα. Την ίδια περίοδο, ο όμιλος στον οποίο ανήκει η εταιρεία με τις μεγαλύτερες εισφορές συμμετείχε σε μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ, ύψους άνω των €10 εκατ. Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2024, το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε διάταγμα για τον φόρο χωρητικότητας, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη φορολόγηση των ναυτιλιακών εταιρειών.

Εταιρεία που αδειοδοτήθηκε από αρμόδιο φορέα ως διαχειριστής πιστώσεων εισέφερε το ποσό των €80.000 τα έτη 2023 και 2024.

Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για τις οποίες εξετάζονταν παραβάσεις ή/και βρίσκονταν σε διαδικασία συμβιβασμού με αρμόδια Αρχή εισέφεραν κατά την ίδια περίοδο ποσά €10.000 μέχρι €50.000 στον Φορέα.

Φυσικό πρόσωπο στην εταιρεία του οποίου παραχωρήθηκε άδεια κατασκευής υποστατικού για εμπορική χρήση διενήργησε εισφορά στον Φορέα ύψους €200.000 για το 2023 και €200.000 για το 2024.

ΑΚΕΛ: Διαπλοκή στο Προεδρικό

Μιλώντας χθες σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του Φορέα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Από τη στιγμή που λειτουργεί στο Προεδρικό και ενισχύεται με χορηγίες από επιχειρηματίες ή εταιρείες που διεκδικούν ή αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων του Δημοσίου, δημιουργούνται συνθήκες μιας “ιδιάζουσας σχέσης”, όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική έκθεση που κατήρτισε τον περασμένο Νοέμβριο για τη λειτουργία του Φορέα. Την έκθεση αυτή η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη όχι μόνο προσπέρασε πυροβολώντας, μάλιστα, την Ελεγκτική Υπηρεσία αλλά και πεισματικά εναντιώθηκε στις προσπάθειες της πλειοψηφίας της Βουλής για διαφάνεια σε σχέση με τους χορηγούς του Φορέα».

Υπέρ της κατάργησης του Φορέα τάχθηκαν επίσης οι βουλευτές Κυριάκος Χατζηγιάννης (ΔΗΣΥ) και Αλεξάνδρα Ατταλίδου (Volt), οι οποίοι συνυπογράφουν με το ΑΚΕΛ τη σχετική πρόταση νόμου, την οποία αναμένεται να ψηφίσουν και τα κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ.