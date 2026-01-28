Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Πάφου/Λεμεσού - Εγκλωβίστηκε 30χρονος οδηγός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του μετά την έξοδο Ερήμης - Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 30χρονος οδηγός, μετά από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, ο οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του σε σημείο του δρόμου μετά την έξοδο της Ερήμης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο όχημα. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της οποίας προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του.

Ο 30χρονος υπέστη τραύματα στα πόδια και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Τις εξετάσεις για τα αίτια του τροχαίου συνεχίζει η Τροχαία Λεμεσού.

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΑΤΥΧΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα