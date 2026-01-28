Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Πάφου/Λεμεσού - Εγκλωβίστηκε 30χρονος οδηγός

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 30χρονος οδηγός, μετά από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, ο οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του σε σημείο του δρόμου μετά την έξοδο της Ερήμης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο όχημα. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της οποίας προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του.

Ο 30χρονος υπέστη τραύματα στα πόδια και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Τις εξετάσεις για τα αίτια του τροχαίου συνεχίζει η Τροχαία Λεμεσού.