Live: Χτυπήθηκε με πύραυλο η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη - Το νησί Χαργκ βομβάρδισαν οι ΗΠΑ

Η επίθεση στη νήσο Χαργκ και οι πληροφορίες για πιθανή αποστολή χερσαίων δυνάμεων αποτελούν αυτή τη στιγμή τα δύο βασικά ζητήματα που κυριαρχούν στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιδρομή «μία από τις πιο ισχυρές στην ιστορία της περιοχής», υποστηρίζοντας ότι καταστράφηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι στο μικρό ιρανικό νησί στον βόρειο Περσικό Κόλπο, από όπου πραγματοποιείται περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα, δημοσιοποίησε εικόνες από τον βομβαρδισμό που σημειώθηκε σε αεροδρόμιο.

Τι είναι γνωστό μέχρι στιγμής

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση επίθεσης θα στοχοποιηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις χωρών που συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές μεταφορές. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει χιλιάδες πεζοναύτες στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο φέρεται να σχεδιάζει την ανάπτυξη περίπου 5.000 επιπλέον στρατιωτών, εκ των οποίων 2.500 πεζοναύτες και 2.500 μέλη του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί, τονίζοντας πως βασικός στόχος είναι η εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενδέχεται να μην ταυτίζονται πλήρως.

Στο Ισραήλ σήμανε συναγερμός μετά από νέα ιρανική επίθεση, η οποία έπληξε περιοχή στο βόρειο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε πυραυλική επίθεση, ενώ είχε δοθεί εντολή εκκένωσης ακόμη και σε πανεπιστημιούπολη στη Ντόχα, καθώς και σε γραφεία της Google.

Παράλληλα, αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε στρατηγείο σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Βαγδάτη, με πληροφορίες να αναφέρουν τον θάνατο μέλους των Ταξιαρχιών Χεζμπολάχ.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δεκάδες drones, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στη στρατιωτική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάν» στοχοποιήθηκαν πέντε αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Την ίδια στιγμή, περισσότερα από 100 παιδιά συγκαταλέγονται στους 773 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι οι νεκροί στο Ιράν ξεπερνούν τους 1.300, ενώ το Ισραήλ έχει ανακοινώσει 12 θανάτους.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό - Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, Αlarabiya