Σαρωτικοί έλεγχοι σε κουρεία και μίνι μάρκετ στη Λεμεσό - Συλλήψεις και καταγγελίες

Πέντε υποστατικά καταγγέλθηκαν, δύο συλλήψεις για παράνομη εργασία και εξώδικο €4.000 στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας της ΑΔΕ Λεμεσού

Εντείνονται οι έλεγχοι της ΑΔΕ Λεμεσού σε κουρεία και άλλα επαγγελματικά υποστατικά, τα οποία διαχειρίζονται αλλοδαποί, στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας στην επαρχία Λεμεσού. Προέκυψαν πέντε καταγγελίες για υποστατικά και έγιναν συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι νέοι έλεγχοι έγιναν χθες Τρίτη, μεταξύ των ωρών 17:00 με 23:00,από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με την ΥΑΜ, λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας, σε κουρεία και υποστατικά που διαχειρίζονται αλλοδαποί και στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας του περί βοηθών καταστημάτων νόμου.

Συνολικά ελέγχθηκαν 20 κουρεία και μίνι μάρκετ στις οδούς Αγίας Φυλάξεως, Γλάδστωνος, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Μισιαούλη και Καβάζογλου, Ομονοίας, Χριστόδουλου Χατζηπαύλου, Γεωργίου του Α’, Δημοκρατίας και Αποστόλου Βαρνάβα.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οκτώ υποστατικά ήταν κλειστά, ενώ έγιναν καταγγελίες για υποστατικά στα οποία εντοπίστηκαν παρανομίες.

Συγκεκριμένα, δυο κουρεία καταγγέλθηκαν για λειτουργία χωρίς άδεια και τρία μίνι μάρκετ για λειτουργία χωρίς άδεια και χωρίς άδεια πώλησης καπνικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνελήφθηκαν δυο πρόσωπα για παράνομη απασχόληση και καταγγέλθηκε ο εργοδότης τους, συνελήφθη ένα πρόσωπο για εξακρίβωση στοιχείων και έγινε μια καταγγελία για αδήλωτη και παράνομη εργασία, για την οποίαν εκδόθηκε εξώδικη ρύθμιση ύψους 4 χιλιάδων ευρώ.

Επίσης, ερευνήθηκαν 50 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν στα διάφορα υποστατικά, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε.

Η Αστυνομία σημειώνει πως οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

