Άρειος Πάγος για Μάτι: Απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων ζητά η Εισαγγελέας

Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης των τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Pάγου, Νίκη - Αναστασία Μουζάκη.

Οι τέσσερις ζητούν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, αιτούμενοι μεταξύ άλλων τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης, υπαρχηγό Βασίλης Ματθαιόπουλος, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης και τον κάτοικο που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο παραβρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητώντας από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζησουν» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιων της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνωστου.

Οι τρεις πρώτοι καταδικασθέντες παραμένουν στη φυλακή και επικαλούνται μια σειρά λόγων αναιρέσεως της απόφασης του Εφετείου, όπως τη μη επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση, ότι κακώς δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, όπως του σύννομου βίου, ενώ ισχυρίστηκαν ότι κακώς δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί στη δίκη σε πρώτο βαθμό.

Αιτήματα που η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθούν, αναφέροντας ότι «η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών».

Αιτιολογημένο χαρακτήρισε και το γεγονός ότι η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, σημειώνοντας ότι «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για ποινές 3-5 ετών δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή της ποινής».

Πηγή: cnn.gr