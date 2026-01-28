ΠΟΒΕΚ: Ανάστατοι από αυξήσεις ενοικίων οι κάτοχοι Τ/κ επαγγελματικών υποστατικών

Συνένωσαν δυνάμεις και ζητούν συναντήσεις με αρμοδίους οι κάτοχοι Τ/κ επαγγελματικών υποστατικών, οι οποίοι αντιδρούν στις μεγάλες αυξήσεις που έφερε στα ενοίκια η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για τις Τ/κ περιουσίες. Έχει προκληθεί αναστάτωση και αν δεν ανταποκριθούν οι αρμόδιοι θα αποφασιστούν κινητοποιήσεις, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Κεντρικός Οργανωτικός της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας.

Το θέμα θέτει, μέσω της ΠΟΒΕΚ, η νεοσύστατη επιτροπή αγώνα εκτοπισμένων διαχειριστών Τ/κ επαγγελματικών υποστατικών, σε επιστολές που στάλθηκαν την περασμένη Δευτέρα, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εσωτερικών, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων και την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων.

Όπως αναφέρεται, η ψήφιση της τροποποίησης της Νομοθεσίας «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 (139/1991), ΚΔΠ 230/2025, δημιούργησε «τεράστια αναστάτωση στις τάξεις των κατόχων τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών».

Οι επηρεαζόμενοι ζητούν συναντήσεις με όλους τους εμπλεκομένους για να μεταφέρουν τις θέσεις τους και όπως σημειώνει η ανακοίνωση «πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απώλεια χρήσης αυτών».

Σήμερα, προστίθεται, τους ζητείται να καταβάλλουν αγοραίο ενοίκιο για υποστατικά και χώρους στους οποίους οι ίδιοι οι εκτοπισμένοι δραστηριοποιήθηκαν και κατόρθωσαν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της επιβίωσης τους.

Εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα για συνάντηση, ο Κεντρικός Οργανωτικός της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως η επιτροπή αγώνα είναι έτοιμη να επιδώσει αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο θα εξηγεί κατά άρθρο τη διαφωνία σε σχέση με την ψηφισθείσα τροποποίηση του Νόμου.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση τότε θα αναγκαστούμε να αποφασίσουμε τρόπους για κινητοποιήσεις όλων όσοι επηρεάζονται από την τροποποίηση της νομοθεσίας», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ