Έξυπνοι μετρητές της ΑΗΚ: Σε ποιες περιοχές θα τοποθετηθούν οι επόμενες συσκευές – Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

Με ταχύτερους ρυθμούς από τους αρχικούς στόχους «τρέχει» η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ανά την Κύπρο. Συγκεκριμένα, στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ήταν μέχρι τον Ιούνιο του 2026 να έχουν εγκατασταθεί 250 χιλιάδες μετρητές, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν ήδη τοποθετηθεί περίπου 220 χιλιάδες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΗΚ, ο συνολικός στόχος των 400 χιλιάδων ηλεκτρικών μετρητών σε ολόκληρη την Κύπρο αναμένεται να επιτευχθεί αρκετά νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 2027, που αποτελεί και το τελικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί προβλήματα. Οι καταναλωτές στους οποίους έχει ήδη εγκατασταθεί ο έξυπνος μετρητής μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΗΚ και να παρακολουθούν το ιστορικό κατανάλωσης του προφίλ τους.

Έλεγχος κατανάλωσης από το κινητό

Οι «έξυπνοι» μετρητές είναι συσκευές που καταγράφουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και αποστέλλουν αυτόματα τα δεδομένα από τον πελάτη προς τον πάροχο, αλλά και αντίστροφα.

Όπως είχε γίνει γνωστό από τις ανακοινώσεις της ΑΗΚ, θα εγκαθίστανται στο ίδιο σημείο όπου βρίσκονται σήμερα οι υφιστάμενοι μετρητές και θα έχουν αντίστοιχο μέγεθος με τα σημερινά συστήματα.

Με την πλήρη εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών σε ολόκληρη την Κύπρο, θα καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός περιστατικών ρευματοκλοπής, αλλά και η καλύτερη ρύθμιση της κατανάλωσης από πλευράς κατάναλωτή, με βάση τις διακυμάνσεις της τιμής της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για παράδειγμα, εάν το ρεύμα είναι φθηνότερο τις βραδινές ώρες, ο καταναλωτής θα μπορεί να προσαρμόζει τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, ώστε να λειτουργούν τότε, μειώνοντας έτσι το κόστος της κατανάλωσης.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, ώστε να εντοπίζουν άμεσα τυχόν αυξήσεις ή ασυνήθιστα επίπεδα χρήσης. Μάλιστα το επόμενο διάστημα θα ετοιμαστεί σχετική εφαρμογή για χρήση από το κινητό τηλέφωνο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης τους θα είναι τα εξής:

· Τα στοιχεία κατανάλωσης θα συλλέγονται αυτόματα από απόσταση, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη καταγραφέα στο υποστατικό.

· Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορεί να διακόπτεται και να επανασυνδέεται εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία συνεργείου.

· Οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέπουν την εφαρμογή πιο ευέλικτων τιμολογίων, με χαμηλότερες χρεώσεις σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται από φθηνότερη ενέργεια.

· Θα δίνεται η δυνατότητα άμεσου εντοπισμού περιστατικών ρευματοκλοπής, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης ή αλλοίωσης της μέτρησης θα ανιχνεύεται από το κεντρικό σύστημα και θα ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα μέτρα.

· Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται άμεσα για την κατανάλωσή τους, ώστε να προσαρμόζουν τη χρήση των συσκευών τους σε ώρες εκτός αιχμής, όταν το κόστος της κιλοβατώρας είναι χαμηλότερο.

· Θα είναι εφικτή η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του δικτύου, όπως της τάσης και της συχνότητας, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

· Τυχόν βλάβες ή ανωμαλίες στο δίκτυο θα εντοπίζονται ταχύτερα, γεγονός που θα συμβάλλει στη γρηγορότερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών παρέχει στους καταναλωτές επτά πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, αυτά είναι: ακρίβεια στους λογαριασμούς, άμεση ενημέρωση για την κατανάλωση, δυνατότητα διαχείρισης φορτίου, δυνατότητα εξοικονόμησης φορτίου και μείωσης του τιμολογίου, αμεσότερη επαναφορά των βλαβών, δυνατότητα προπληρωμής και καλύτερη εξυπηρέτηση.

Που εγκαθίστανται οι επόμενοι

Μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου η ΑΗΚ προχωρά στην εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών στις εξής περιοχές:

Λευκωσία:

Στρόβολος

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Στροβόλου, Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Λεμεσός:

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α'

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Οδών Μονής Μαχαιρά, Ταγματάρχου Πουλίου, Δημοσθένους Μιτσή, Ναυαρίνου, Γλάδστωνος, Αγίας Ζώνης και Θεσσαλονίκης

Λάρνακα:

Λάρνακα-Λειβάδια-Ορόκλινη-Πύλα Παραλιακά

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου (Δρόμος Δεκέλειας)

Αμμόχωστος:

Παραλίμνι

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά στο ύψος της εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας

Περιοχή Κάππαρη από το ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίας Τριάδας μέχρι και την Οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή

Πρωταράς

Eτακέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο από το ύψος την Λεωφόρου Πρωταρά μέχρι το ύψος της Οδού Σύμης

Περιοχή Προφήτη Ηλία

Πάφος:

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων και μεταξύ της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου και μέχρι το ύψος των Δημοτικών Ορίων Χλώρακας