Videogate: Φάκελοι ναι, απαντήσεις όχι στην Επιτροπή Θεσμών για πρώην αξιωματούχους

Με αφορμή το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας πριν ένα περίπου μήνα και στο οποίο εμφανίζεται μεταξύ άλλων ο πρώην Υπουργός Εμπορίου Γιώργος Λακκοτρύπης και γίνονται αναφορές σε ύποπτες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής εξέτασε σήμερα αυτεπάγγελτα με εισήγηση των Βουλευτών Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου, τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Για τον σκοπό αυτό κλήθηκε στη συνεδρίαση η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και εξετάστηκαν οι αποφάσεις που λαμβάνονται και τα θέματα ασυμβίβαστου που προκύπτουν με εργοδότηση πρώην αξιωματούχων και πρώην δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα.

Παρών ήταν και το πρώην μέλος της Επιτροπής, Ανδρέας Σοφοκλέους, ο οποίος εκπροσωπούσε κατά τη θητεία του το Γενικό Λογιστήριο.

Στην Επιτροπή κατατέθηκε φάκελος με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για εργοδότηση πρώην αξιωματούχων στον ιδιωτικό τομέα, όπως και στοιχεία για τον αριθμό των αιτήσεων, εγκρίσεων και απόρριψης από το 2019 μέχρι το 2025, ωστόσο, όπως δήλωσαν βουλευτές μετά τη συνεδρία, δεν λήφθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, διευκρινίστηκε σε πολλές τοποθετήσεις από την νυν Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Γιάννα Χατζηχάννα ότι οι αναφορές στην σημερινή συνεδρίαση είναι γενικές, δεν γίνονται για συγκεκριμένο Υπουργό ή άλλο πρώην αξιωματούχο και ότι μεσούσης της έρευνας από τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή για το επίμαχο βίντεο, δεν μπορούν να απαντηθούν συγκεκριμένα πράγματα, καθώς η ίδια και οι συνάδελφοί της ενδεχομένως να κληθούν για κατάθεση.

Η κ. Χατζηχάννα, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο του 2024, τόνισε επίσης πως τα στοιχεία της Επιτροπής για όλες τις αιτήσεις που έρχονται ενώπιόν της κατατίθενται στην Πρόεδρο της Βουλής και σε αυτά μπορούν να ανατρέξουν όλοι οι Βουλευτές.

Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση, κατατέθηκε φάκελος με αιτήσεις

Σε κάποια σημείο της συνεδρίασης, με αίτημα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η συνεδρίαση συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών. Οπως η ίδια δήλωσε μετά τη συνεδρίαση, δεν δόθηκε οποιαδήποτε απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε στην κλειστή συνεδρίαση έναν ογκωδέστατο φάκελο με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για εργοδότηση πρώην αξιωματούχων στον ιδιωτικό τομέα.

Στοιχεία στο αρχείο της Βουλής

Στη μακρά, ανοικτή συνεδρίαση που προηγήθηκε, ζητήθηκαν στοιχεία για τον πρώην Υπουργό Ενέργειας με αφορμή το επίμαχο βίντεο, αλλά η κ. Χατζηχάννα, επικαλέστηκε τις πρόνοιες της νομοθεσίας η οποία προβλέπει εχεμύθεια. Αν αποκαλυφθούν στοιχεία τα μέλη είναι ένοχα ποινικού αδικήματος που επισύρει ποινή φυλάκισης ένα έτος ή πρόστιμο 8,000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με τον πρώην Υπουργό και οι αποφάσεις της τριμελούς Επιτροπής τίθενται στο μικροσκόπιο, προσθέτοντας ότι αν παρατηρούνται κενά στον τρόπο λειτουργίας της τότε πρέπει να διορθωθούν.

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι προκύπτουν ζητήματα για απασχόληση του πρώην Υπουργού στον ενεργειακό τομέα και υπάρχουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για έγκριση που έπρεπε να είχε λάβει για αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων και του φαινομένου της "περιστρεφόμενης πόρτας". "Δεν είμαστε εδώ για προκαταβολική απόδοση ευθυνών αλλά για να θωρακίσουμε το κράτος", είπε.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου έθεσε θέμα για παραβίαση δικαιώματος στην άσκηση ελέγχου από τη Βουλή όπως έγινε και με τα χρυσά διαβατήρια. Υπέβαλε ερωτήματα κατά πόσο ο πρώην Υπουργός υπέβαλε αίτηση για εργασία σε εταιρεία του τομέα της ενέργειας μετά την αποχώρησή του, ενώ την ίδια ώρα ελέγχεται για το έργο στο Βασιλικό και τον αγωγό Euroasia.

O βουλευτής του ΑΚΕΛ Aνδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι υπάρχει κενό στη νομοθεσία για περιπτώσεις όπου ένας πρώην αξιωματούχος είναι αυτοεργοδοτούμενος ή προσφέρει αμισθί υπηρεσίες ή είναι μέτοχος σε μια εταιρεία.

Στο σημείο αυτό η κ. Χατζηχάννα απάντησε ότι ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο που θα απαντά εν μέρει και σε παρατηρήσεις της GRECO. Eίπε επίσης ότι αν ένας πρώην αξιωματούχος καταθέσει ελλιπή ή ψευδή στοιχεία κατά την αίτησή του τότε διαπράττει ποινικό αδίκημα. Είπε επίσης ότι η Επιτροπή κάνει την εργασία της για το δημόσιο συμφέρον.

Πόσες αιτήσεις εξετάστηκαν, πόσες απορρίφθηκαν

H κ. Χατζηχάννα είπε ότι το 2019 κατατέθηκαν 11 αιτήσεις, εγκρίθηκαν άνευ όρων 6, με όρους 1 και απορρίφθηκαν έξι. Αντίστοιχα για το 2020 κατατέθηκαν 17 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 10 άνευ όρων, 6 με όρους και 1 απορρίφθηκε. Το 2021 είχαν κατατεθεί 21 αιτήσεις, 8 εγκρίθηκαν άνευ όρων, 7 με όρους και 6 απορρίφθηκαν. Το 2022 κατατέθηκαν 14 αιτήσεις, 4 εγκρίθηκαν άνευ όρων, 1 με όρους και 9 απορρίφθηκαν, ενώ το 2023 είχαν κατατεθεί 45, οι 22 εγκρίθηκαν άνευ όρων, 20 με όρους και 3 απορρίφθηκαν. Το 2024 κατατέθηκαν 34 αιτήσεις, 14 εγκρίθηκαν άνευ όρων, 17 με όρους και 3 απορρίφθηκαν. Τέλος, το 2025 κατατέθηκαν 18 αιτήσεις, 12 εγκρίθηκαν άνευ όρων, 6 με όρους και απορρίφθηκε καμία.

Για την παρούσα χρονιά κατατέθηκαν ως σήμερα 2 αιτήσεις, μια εγκρίθηκε άνευ όρων, μια με όρους.

Το πρώην μέλος της Επιτροπής Ανδρέας Σοφοκλέους είπε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, από το σύνολο των αιτήσεων το 25% απορρίφθηκε και το 25% εγκρίθηκε υπό όρους και αυτό είπε "αποδεικνύει ότι δεν κάναμε τη δουλειά μας ελαφρά τη καρδία".

Ο Παύλος Μυλωνάς, βουλευτής του ΔΗΚΟ έθεσε ερωτήματα πότε γίνεται αυτεπάγγελτη έρευνα και τι γίνεται αν έρθει ενώπιον της επιτροπής μια καταγγελία, για να πάρει απάντηση ότι ως τώρα καμία καταγγελία δεν ήρθε στην επιτροπή και ούτε έγινε αυτεπάγγελτη έρευνα. Η κ. Χατζηχάννα επί τούτου είπε ότι η επιτροπή είναι υποστελεχωμένη και δεν έχει τα απαραίτητα εφόδια.

Ο Νίκος Γεωργίου, βουλευτής του ΔΗΣΥ ζήτησε να μάθει τι γίνεται σε περίπτωση που σε αυτεπάγγελτη έρευνα διαφανεί ότι ένας πρώην αξιωματούχος κατέθεσε ψευδή στοιχεία και ποιες διατάξεις του νόμου ενεργοποιούνται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου δήλωσε μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών ότι οι αποφάσεις της τριμελούς Επιτροπής κατατίθενται διαχρονικά στη Βουλή και βρίσκονται στο αρχείο.

"Δεν υπήρχε άρνηση κατάθεσης στοιχείων. Και μετά που η Επιτροπή έκλεισε τη συνεδρίαση να πω πως δεν λάβαμε, αλλά για να είμαι και ειλικρινής προσωπικά δεν ανέμενα να λάβω και την οποιαδήποτε περαιτέρω απάντηση, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα ζητήματα δηλαδή που αφορούν στον πρώην Υπουργό (σσ Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη) είναι αντικείμενο ποινικής διερεύνησης".

Η βουλευτής ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι θα στείλει επιστολή στον Έφορο Φορολογίας να ελέγξει τις άδειες που δόθηκαν για το άτομο το οποίο δόθηκαν και να ρωτηθεί τι γνώση έχει σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες ενώ δεύτερη επιστολή θα αποσταλεί και στον ποινικό ανακριτή για να ενημερωθεί εάν και εφόσον σκοπεύει να ασχοληθεί και με όλη αυτή τη δράση, η οποία προηγήθηκε του γνωστού βίντεο. Τρίτη επιστολή θα αποσταλεί, είπε, στον αρχηγό της Αστυνομίας.

"Πρέπει επιτέλους κάποιος να μας πει πώς διασφαλίζεται ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για να δώσεις άδεια σε κάποιον να εργαστεί, αφού φύγει από τη θέση του αξιωματούχου, ελέγχονται. Υπάρχουν και λαμπρά παραδείγματα. Ανέφερα το παράδειγμα του Υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου, ο οποίος φεύγοντας από τη θέση του, ενώ είχε τη μεγάλη ευχέρεια να εργοδοτηθεί σε ολόκληρο συγκρότημα, επέλεξε να φύγει εκτός Κύπρου", ανέφερε.

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου δήλωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει η Επιτροπή η οποία πήρε τις αποφάσεις να εξηγήσει στην Επιτροπή Θεσμών και θα πρέπει επίσης να κατατεθούν οι φάκελοι με την εξέταση αυτών των στοιχείων, υπενθυμίζοντας ότι διεξάγεται και ποινική έρευνα από ανεξάρτητο ανακριτή.

Είπε επίσης ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα τόσο για τη δραστηριοποίηση πρώην Υπουργού στον ίδιο τομέα με το χαρτοφυλάκιο του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προδικάζουμε την οποιαδήποτε απόφαση ή την οποιαδήποτε ποινική έρευνα, "όμως, υπάρχει σοβαρό ζήτημα για υποσχέσεις οικονομικών καταβολών και πρόσβαση στην πολιτική εξουσία".

"Η πρόσβαση στην εκτελεστική εξουσία και δη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή σε οποιονδήποτε άλλο αξιωματούχο δεν αγοράζεται σε ένα κράτος δικαίου. Ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ