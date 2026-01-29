Τελεσίγραφο Αρχιεπισκόπου προς Τυχικό - Του ζητά να παραδώσει διαμέρισμα και γραφείο

Να παραδώσει μέχρι σήμερα στις 10:00 το πρωί, στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, το μητροπολιτικό διαμέρισμα, το μητροπολιτικό γραφείο και κατ’ επέκταση τα κλειδιά, ζήτησε χθες από τον πρώην μητροπολίτη Πάφου Τυχικό ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Σε επιστολή που του απέστειλε, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρει ότι παρά τους ισχυρισμούς που έγιναν το απόγευμα της Τρίτης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσω ανακοίνωσης του νομικού του συμβούλου, πως έχει παραδώσει το μητροπολιτικό γραφείο και τα κλειδιά στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και για τον λόγο αυτόν τον καλεί να προβεί άμεσα στην παράδοσή τους μέχρι σήμερα, επισημαίνοντάς του πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, θα ανοιχτούν, στην παρουσία της Αστυνομίας, το μητροπολιτικό διαμέρισμα και το γραφείο, προκειμένου να καταγραφεί το περιεχόμενό τους. Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε τον Τυχικό να είναι παρών, ώστε να παραλάβει τυχόν προσωπικά του αντικείμενα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου, ανέφερε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επέδειξε μεγάλη ανοχή. Όπως δήλωσε στον «Π», «εξαντλήθηκαν τα περιθώρια υπομονής και ανοχής και το ποτήρι ξεχείλισε με την επιστολή του νομικού συμβούλου του πρώην μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο πρώην μητροπολίτης δεν διαμένει στη Μητρόπολη αλλά σε μικρό δωμάτιο στον κήπο της».

Δυστυχώς, πρόσθεσε ο κ. Ευσταθίου, ο πρώην μητροπολίτης Πάφου Τυχικός προκαλεί, με αποτέλεσμα να έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο υπομονής. Με την υφιστάμενη κατάσταση, όπως είπε, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου, Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στους χώρους της Μητρόπολης.

Ο κ. Ευσταθίου εξήγησε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα επιχειρήσει να εισέλθει στους χώρους, ως Τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου, και τόνισε πως σε καμία περίπτωση ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου δεν επιθυμεί ούτε τη δημιουργία τέτοιων καταστάσεων ούτε την κλιμάκωσή τους.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αρχειακό υλικό, έγγραφα και άλλα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διοικητική και λειτουργική επάρκεια της Μητρόπολης. Υπό τις παρούσες συνθήκες, κατέληξε, εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου.

Πάντως πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο πρώην μητροπολίτης Πάφου διαμένει στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, έχει μεταφέρει τα προσωπικά του αντικείμενα και φέρεται να διατηρεί μόνο ένα κλειδί της πίσω πόρτας της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, όπως υποστηρίζουν.