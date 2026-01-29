Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νυχτερινό «σκούπισμα» της Αστυνομίας: Συλλήψεις, δεκάδες έλεγχοι και καταγγελίες σε όλες τις επαρχίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δύο συλλήψεις, πάνω από 300 έλεγχοι οχημάτων και περισσότερες από 100 τροχαίες καταγγελίες στο πλαίσιο των στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων

Σε συνέχιση των στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων προχώρησε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας η Αστυνομία, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, στο πλαίσιο σχεδίου για πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν δύο πρόσωπα: ένα στη Λεμεσό για αυτόφωρο αδίκημα παράνομης κατοχής περιουσίας και ένα στη Λευκωσία για αυτόφωρο αδίκημα που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Παράλληλα, ανακόπηκαν για έλεγχο 327 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 414 πρόσωπα, ενώ διενεργήθηκαν και 25 έλεγχοι σε υποστατικά, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 103 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και έξι διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων αδικημάτων, ενώ κατακρατήθηκαν επτά οχήματα στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκές προληπτικό πλάνο, με αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένους ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΟΔΗΓΗΣΗΣΥΛΛΗΨΕΙΣΑΛΚΟΟΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα