Νυχτερινό «σκούπισμα» της Αστυνομίας: Συλλήψεις, δεκάδες έλεγχοι και καταγγελίες σε όλες τις επαρχίες

Σε συνέχιση των στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων προχώρησε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας η Αστυνομία, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, στο πλαίσιο σχεδίου για πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν δύο πρόσωπα: ένα στη Λεμεσό για αυτόφωρο αδίκημα παράνομης κατοχής περιουσίας και ένα στη Λευκωσία για αυτόφωρο αδίκημα που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Παράλληλα, ανακόπηκαν για έλεγχο 327 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 414 πρόσωπα, ενώ διενεργήθηκαν και 25 έλεγχοι σε υποστατικά, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 103 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και έξι διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων αδικημάτων, ενώ κατακρατήθηκαν επτά οχήματα στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκές προληπτικό πλάνο, με αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένους ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.