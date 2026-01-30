Δήμαρχος διώκεται ποινικά για κακοποίηση συζύγου και παιδιών – Απέκρυψε το αξίωμά του

Επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να αποστείλει εντός της ημέρας η Νομική Υπηρεσία, με την οποία θα ενημερώνει ότι εναντίον δημάρχου έχει καταχωριστεί ποινική υπόθεση για βία στην οικογένεια. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, ο Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να τον θέσει σε αργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο εν λόγω δήμαρχος φέρεται να απέκρυψε το δημόσιο αξίωμα του και να δήλωσε μόνο το επάγγελμά του. Μόλις σήμερα η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε ότι πρόκειται για αιρετό αξιωματούχο.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ξεχωριστή υπόθεση και δεν αφορά την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Με βάση τον περί Δήμων νόμο: 1) Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος εναντίον του οποίου διερευνάται από τις διωκτικές Αρχές αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 ή αδίκημα που καθορίζεται ως κακούργημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος επιφέρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω, τελεί αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργού: Νοείται ότι δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος που τελεί σε αργία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

(2) Η αργία που καθορίζεται στο εδάφιο (1) τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας: Νοείται ότι, σε περίπτωση που δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.