Βάσεις Δεκέλειας: Νέα διαμαρτυρία για πολεοδομικές ζώνες και λατομεία - Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής (φώτος)

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε σήμερα το Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δεκέλειας μπροστά από τον αστυνομικό σταθμό Βάσεων Δεκέλειας.

Το Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τις κοινότητες Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμβου και Ορμήδεια εκφράζει την έντονη ανησυχία, τον προβληματισμό και την αγανάκτηση του για τη συνεχιζόμενη, όπως αναφέρει, εκκρεμότητα σε θέματα κρίσιμης σημασίας για τις κοινότητες, όπως η αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής και Πολεοδομικών Ζωνών καθώς και η επέκταση της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.





Σε υπόμνημα, που επιδόθηκε στην Πολιτικό Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, Μαρία Κυριακίδου, αναφέρεται πως παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονταν έγκαιρα μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία επίσημη σαφής και δεσμευτική τοποθέτηση, αναφέρει το Συμβούλιο, και πως η παρατεταμένη αυτή καθυστέρηση συνιστά "ουσιαστικά αθέτηση δεσμεύσεων με σοβαρές κοινωνικές οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις για τις κοινότητες Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμβου και Ορμήδεια".

"Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων κοινοτήτων οι οποίοι κατέχουν ακίνητη περιουσία καταβάλλουν φόρους και στηρίζουν διαχρονική τον τόπο τους. Αυτοί οι κάτοικοι δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν μπορούν να υποχρεώνονται να αιτούνται πολεοδομικές άδειες από δυο διαφορετικούς φορείς με καθυστερήσεις και πρόσθετες δυσκολίες", σημειώνεται.

Προστίθεται πως "μεγάλος αριθμός κατοίκων των συγκεκριμένων κοινοτήτων αναμένει από το 2022 μέχρι και σήμερα την δημοσίευση της αναθεωρημένης δήλωσης πολιτικής, ελπίζοντας σε περεταίρω αναπτυξιακά δικαιώματα στη βάση των υποβληθέντων ενστάσεων ή έστω και εάν αριθμός ενστάσεων έχουν απορριφθεί να γνωρίζουν το αποτέλεσμα ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν το μέλλον τους".

"Από το 2018 το αίτημα για επέκταση της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου παραμένει σε εκκρεμότητα. Βρισκόμαστε πλέον στον 9ο χρόνο μιας διαδικασίας που εξετάζεται αλλά συνοδεύεται από συνεχείς καθυστερήσεις και εμπόδια. Παρά τον επαγγελματισμό τη συνεργασία και την υπομονή που επέδειξαν οι εμπλεκόμενοι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταπόκριση από τις Βρετανικές Βάσεις", αναφέρεται.

Προστίθεται πως "οι διαδικασίες παραμένουν στάσιμες, τα αποθέματα των λατομικών υλικών εξαντλήθηκαν και οδηγούμαστε σε μεθοδικό κλείσιμο των λατομείων, με άμεσες πολλαπλές συνέπειες για τους κατοίκους ειδικότερα στην τεράστια αύξηση του κόστους αγοράς οικοδομικών υλικών, στην απώλεια εργασίας με μεγάλο αριθμό κατοίκων των κοινοτήτων, στην οικοδομική δραστηριότητα, τα δημόσια έργα και την τοπική οικονομία, τόσο στην ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου όσο και στην επαρχία Λάρνακας".

Ο Πρόεδρος του Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δεκέλειας, Κοινοτάρχης Ξυλοτύμπου, Σωτήρης Κεκκουρής δήλωσε πως "η παρουσία όλως μας εδώ σήμερα κρίνεται αναγκαία, ύστερα από τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες μας για την ανακοίνωση των νέων πολεοδομικών ζωνών καθώς και για την προωθούμενη επέκταση της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου εντός των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας".

Ο κ. Κεκκουρής δήλωσε πως πρόκειται για ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας τα οποία επηρεάζουν άμεσα την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ζητήματα που παρά τη σοβαρότητα τους παραμένουν σε εκκρεμότητα δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες και προβληματισμό".

Στόχος μας, είπε ο κ. Κεκκουρής, είναι "η άμεση και ουσιαστική εξέταση των αιτημάτων μας μέσα από διάλογο διαφάνεια και σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους".

Ο κ. Κεκκουρής ανέγνωσε το υπόμνημα και κατόπιν της έγκρισης των παρευρισκομένων αυτό επιδόθηκε στην Πολιτικό Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, Μαρία Κυριακίδου, με την παράκληση να διαβιβαστεί στην ηγεσία των Βρετανικών Βάσεων και στην πρεσβεία Βρετανίας στην Κύπρο.

Η κ. Κυριακίδου ανέφερε πως "το σχετικό υπόμνημα θα διαβιβάσει στην κεντρική διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων για περαιτέρω εξέταση των αιτημάτων".

Το Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δεκέλειας αναφέρει πως απαιτεί άμεσες, σαφείς και δεσμευτικές αποφάσεις, ζητά δίκαιη και ισόρροπη πολεοδομική πολιτική, υπερασπίζεται το δικαίωμα των κατοίκων να παραμείνουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Επίσης διεκδικεί την άμεση επίλυση του ζητήματος των λατομείων εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λατομικής εργασίας για αποφυγή των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών στις κοινότητες, σημειωνεται.

Εξάλλου σε ανακοίνωση η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων αναφέρει πως σέβεται το δικαίωμα ειρηνικής και νόμιμης διαμαρτυρίας, σημειώνοντας πως το Σχέδιο Μη Στρατωτικής Ανάπτυξης αποτελεί πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του ΗΒ, που συμφωνήθηκε το 2014, για δημιουργία πολεοδομικών ζωών και περιοχών ανάπτυξης εντός των Βάσεων για πρώτη φορά από το 1960.

Σημειώνεται πως η Δήλωση Πολιτικής των Βάσεων και οι σχετικές πολεοδομικές ζώνες δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2022 και τέθηκαν σε ισχύ άμεσα. Αυτές οι δημοσιευμένες ζώνες παραμένουν σε ισχύ, προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη πως η διαδικασία ενστάσεων ακολούθησε τη δημοσίευση και ότι η εξέταση αυτών των ενστάσεων πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της και η Διοίκηση των Βάσεων, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένουν τη δημοσίευση των τελικών ζωνών μη στρατιωτικής ανάπτυξης την άνοιξη του 2026.

Η Διοίκηση των Βάσεων "παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην υποστήριξη των διαχειριστών των λατομείων, στο αίτημά τους για επέκταση του υφιστάμενου λατομείου στην Ξυλοφάγου, συμμορφούμενη παράλληλα με τις νομικές απαιτήσεις", καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε μεταξύ άλλων πως "τα ζητήματα που τίθενται σήμερα από το Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δεκέλειας δεν είναι ούτε νέα ούτε δευτερεύοντα. Πρόκειται για χρόνιες εκκρεμότητες οι οποίες αγγίζουν τον πυρήνα της καθημερινής ζωής των κατοίκων το δικαίωμα τους στην ανάπτυξη, στην ιδιοκτησία στην εργασία και στον προγραμματισμό του μέλλοντος τους", είπε.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως "ως Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας εκφράζω απερίφραστα τη στήριξη και την πλήρη ταύτιση μου με τις διεκδικήσεις του Συμπλέγματος, οι οποίες είναι απολύτως τεκμηριωμένες. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων δεν ζητούν προνόμια, ζητούν δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση".

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως στηρίζει απόλυτα το αίτημα για άμεσες, ξεκάθαρες και δεσμευτικές αποφάσεις που θα επιτρέψουν στις κοινότητες να λειτουργήσουν να αναπτυχθούν και να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους.

Σημείωσε πως " η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων σε συνεργασία με το κράτος πρέπει να προωθήσουν άμεσα τις απαραίτητες λύσεις ώστε οι λατομικές εργασίες να συνεχιστούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και η αναθεωρημένη Δήλωση Πολιτικής και οι πολεοδομικές ζώνες να δημοσιευθούν άμεσα".

Ο Γιώργος Ιουλιανός, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως "οι κοινότητες μας είναι περίκλειστες από τις Βρετανικές Βάσεις, δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ζώνες προστασίας, αχρείαστες κατά την άποψη μας, γιατί δεν είναι στρατηγικής σημασίας και ζητούμε το δικαίωμα αξιοποίησης και ανάπτυξης των κατοίκων της κοινότητας μας".

Τόνισε πως "σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε θυματοποίηση των κατοίκων των κοινοτήτων μας, ζητούμε να έχουν οι κάτοικοι μας την ίδια αντιμετώπιση με τις άλλες κοινότητες. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα παραμείνουμε μόνο στη σημερινή διαμαρτυρία, θα ακολουθήσουν και άλλες πιο δυναμικές κινητοποιήσεις".

Ο κ. Ιουλιανός κάλεσε "τις Βρετανικές Βάσεις και την Κυπριακή Δημοκρατία να ενσκήψουν με τη δέουσα σοβαρότητα στο πρόβλημα και να δώσουν άμεσες απαντήσεις".

Ο Αντώνης Φώτη, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας, ανέφερε πως " σήμερα βρισκόμαστε εδώ όχι για να φωνάξουμε χωρίς λόγο αλλά για να απαιτήσουμε κάτι που δικαιούμαστε. Μας υποσχέθηκαν ότι οι νέες πολεοδομικές ζώνες θα ανακοινώνονταν μέχρι το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Ο χρόνος πέρασε και ακόμα καμία απάντηση, καμία δέσμευση καμία ευθύνη".

Ανέφερε πως "σήμερα στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα: δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν θα σιωπησουμε άλλο. Θέλουμε άμεσες και δεσμευτικές αποφάσεις τώρα".

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Λατομείων Αντώνης Λατούρος, είπε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του πως "όσον αφορά την υπόθεση των λατομείων υπάρχει μια τακτική καθυστέρησης από τις Βρετανικές Βάσεις η οποία άρχισε από το 2018 που είχαμε υποβάλει αιτήσεις για επεκτάσεις. Κάθε λίγο και λιγάκι κάτι θυμούνται και κάτι ζητούν όπως επιπρόσθετες μελέτες που αφορούν π.χ. νυχτερίδες λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες σπηλιές εδώ στην περιοχή", είπε.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας με τη χρήση και της τεχνολογίας (κάμερες ασφαλείας και χρήση drone).

(ΚΥΠΕ