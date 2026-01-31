Λάρνακα: Καμία ουσιαστική πρόοδος για λιμάνι και μαρίνα

Τα έργα που εξήγγειλε το κράτος τον Μάιο του 2024 σε λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, μετά το ναυάγιο του project της ενιαίας ανάπτυξης από την πρώην ανάδοχο εταιρεία Kition Ocean Holdings, συζήτησαν διεξοδικά σε χθεσινή συνάντηση ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης και ο δήμαρχος της πόλης Ανδρέας Βύρας, μαζί με αντιπροσωπεία παραγόντων της Λάρνακας. Το σημαντικότερο έργο που εξήγγειλε η κυβέρνηση είναι η ανέγερση του Ναυτικού Ομίλου στη μαρίνα (το λεγόμενο Yacht Club), με τη συμπερίληψη συνεδριακού κέντρου, για το οποίο, ωστόσο, εκκρεμεί ακόμα η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Και όλα αυτά, σχεδόν δύο χρόνια μετά την κυβερνητική εξαγγελία του έργου… Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Βαφεάδης, η εκβάθυνση της μαρίνας ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, ενώ ο διαγωνισμός για το κτήριο του Ναυτικού Ομίλου μπορεί να προχωρήσει, υποσχόμενος ότι θα υπάρξουν δράσεις άμεσα. Όσον αφορά τη μελέτη για τη μελλοντική ανάπτυξη λιμανιού-μαρίνας, που έχει ανατεθεί σε Ελλαδίτες εμπειρογνώμονες (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου - ΤΑΙΠΕΔ), ο υπουργός Μεταφορών είπε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να υποβληθεί και θ' ακολουθήσει διαβούλευση του αρμόδιου υπουργείου με την τοπική κοινωνία. «Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον δήμαρχο και στο ΕΒΕ Λάρνακας ότι θα επανέλθουμε άμεσα με σαφή χρονοδιαγράμματα, τόσο για την παρουσίαση και διαβούλευση της μελέτης, όσο και για τα επόμενα βήματα σε σχέση με την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Αυτό το έργο είναι ύψιστης σημασίας για την κυβέρνηση. Συμμεριζόμαστε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, γι' αυτό θα πρέπει άμεσα να φέρουμε αποτελέσματα», τόνισε ο Α. Βαφεάδης.

Η πρόταση της Prosperity

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας έριξε στο τραπέζι την πρόταση της εταιρείας Prosperity (κατείχε το 20% της πρώην αναδόχου εταιρείας Kition Ocean Holdings) για αναβίωση και συνέχιση του έργου ανάπτυξης λιμανιού-μαρίνας από εκεί που σταμάτησε τον Μάιο του 2024, όταν το κράτος έλυσε τη σύμβαση με την Kition. Ο Α. Βύρας ζήτησε από τον υπουργό Μεταφορών όπως το συντομότερο υπάρξει ξεκάθαρη θέση από πλευράς κράτους, κατά πόσο είναι νομικά εφικτή η υλοποίηση της πρότασης. Για το ζήτημα αυτό ζητήθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. «Ο Δήμος Λάρνακας», σημείωσε ο κ. Βύρας, «θα εκφράσει τις απόψεις του γύρω από την πρόταση της Prosperity όταν θα έχει όλα τα δεδομένα μπροστά του. Ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να ξεκαθαρίσει το θέμα». Παράλληλα, ο δήμαρχος Λάρνακας εμφανίστηκε ενοχλημένος για τις καθυστερήσεις που, όπως είπε, παρατηρούνται στα αρχικά χρονοδιαγράμματα που εξήγγειλε το κράτος σε σχέση με τα έργα στη μαρίνα. «Υπάρχουν καθυστερήσεις για τη μελέτη και για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σε σχέση με τον Ναυτικό Όμιλο. Πρέπει να είμαστε πιο τυπικοί σε αυτή τη διαδικασία. Η Λάρνακα δεν μπορεί να περιμένει άλλο γι' αυτό το έργο», επισήμανε, προσθέτοντας πως είναι θετικό το γεγονός ότι μπορεί να προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον Ναυτικό Όμιλο χωρίς την έγκριση σημειώματος έργου. Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία Prosperity έχει ξεκινήσει οργανωμένη καμπάνια στη Λάρνακα στο πλαίσιο διεκδίκησης του έργου ανάπτυξης λιμανιού-μαρίνας. Σήμερα Σάββατο είναι προγραμματισμένη στην πλατεία Ευρώπης εκδήλωση διαμαρτυρίας για το θέμα του λιμανιού και της μαρίνας, που διοργανώνουν διαδικτυακές σελίδες, δικηγορικά γραφεία και επιχειρήσεις της Λάρνακας. Στο μεταξύ, ο ΔΗΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τον προβληματισμό του για την καθυστέρηση και έλλειψη ουσιαστικής προόδου που εξακολουθεί να παρατηρείται στην προώθηση του σημαντικού αυτού έργου.