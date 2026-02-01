Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, στη Λάρνακα, απέναντι από την Τροχαία Λάρνακας.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ανδρόγυνο, ενώ στο δεύτερο βρίσκονταν δύο γονείς μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η γυναίκα που βρισκόταν συνοδηγός στο ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο επί της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι 5 τραυματίες φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου σύμφωνα με την Αστυνομία.

Επί τόπου μετέβησαν άνδρες της Τροχαίας για τη διενέργεια εξετάσεων.





