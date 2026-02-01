Αυξημένη προσέλευση στο Τρόοδος - Η Αστυνομία προχωρεί σε αποκοπές δρόμων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Header Image

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, στη Λάρνακα, απέναντι από την Τροχαία Λάρνακας.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ανδρόγυνο, ενώ στο δεύτερο βρίσκονταν δύο γονείς μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η γυναίκα που βρισκόταν συνοδηγός στο ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο επί της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι 5 τραυματίες φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου σύμφωνα με την Αστυνομία.

Επί τόπου μετέβησαν άνδρες της Τροχαίας για τη διενέργεια εξετάσεων.



Tags

ΛΑΡΝΑΚΑδυστυχήματαΤΡΟΧΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα