Η SpaceX θέλει να εκτοξεύσει ένα εκατομμύριο δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη

Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας SpaceX του μεγιστάνα Ίλον Μασκ υπέβαλε αίτηση στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη για την υποστήριξη και τροφοδοσία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μέσω της δημιουργίας ενός τεράστιου δικτύου «τροχιακών κέντρων δεδομένων».

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα είναι ο πιο οικονομικός και ενεργειακά αποδοτικός τρόπος για να καλυφθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης.

Παραδοσιακά, τέτοια κέντρα είναι τεράστιες αποθήκες γεμάτες με ισχυρούς υπολογιστές που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα. Η αεροδιαστημική εταιρεία του Μασκ ισχυρίζεται ότι οι ανάγκες επεξεργασίας λόγω της αυξανόμενης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν ήδη τις επίγειες δυνατότητες.

Δραστική αύξηση των δορυφόρων σε τροχιά

Μια τέτοια προοπτική θα αύξανε δραστικά τον αριθμό των δορυφόρων της SpaceX σε τροχιά. Το υπάρχον δίκτυο Starlink της SpaceX, που αποτελείται από σχεδόν 10.000 δορυφόρους, έχει ήδη κατηγορηθεί ότι δημιουργεί συμφόρηση στο διάστημα, κάτι που ο Μασκ αρνείται.

Το νέο δίκτυο θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και ένα εκατομμύριο δορυφόρους, σύμφωνα με την αίτηση που κατατέθηκε την Παρασκευή (30/1), η οποία όμως δεν συνοδεύεται με σχετικό χρονοδιάγραμμα.





Η SpaceX ισχυρίζεται ότι το διαστημικό σύστημα δορυφόρων θα παρέχει την απαιτούμενη υπολογιστική χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση δισεκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως. Αναφέρει επίσης ότι θα ήταν το πρώτο βήμα προς την «ανάπτυξη ενός πολιτισμού επιπέδου Καρντάσεφ II», δηλαδή ενός πολιτισμού ικανού να αξιοποιήσει πλήρως τους ενεργειακούς πόρους του Ήλιου, σύμφωνα με μια κλίμακα που προτάθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον Σοβιετικό αστροφυσικό Νικολάι Καρντάσεφ.

Όπως και οι δορυφόροι Starlink, οι οποίοι παρέχουν διαδικτυακή σύνδεση υψηλής ταχύτητας, το νέο δίκτυο θα λειτουργεί επίσης σε χαμηλή τροχιά, σε ύψος που θα κυμαίνεται μεταξύ 500 και 2.000 χλμ.

Η SpaceX υποστηρίζει επιπλέον ότι τα τροχιακά κέντρα δεδομένων θα ήταν και μια πιο πράσινη εναλλακτική λύση σε σχέση με τα παραδοσιακά κέντρα, τα οποία απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και υδάτων για να λειτουργήσουν.

Από την άλλη πλευρά, ειδικοί του διαστήματος επισημαίνουν ότι η εκτόξευση υλικού σε τροχιά παραμένει μια πολύ ακριβή δραστηριότητα, οι υποδομές για την προστασία, την ψύξη και την τροφοδοσία του συστήματος δορυφόρων είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπονται παράμετροι όπως η συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα διαστημικών σκουπιδιών που θέτουν σε κίνδυνο το φυσικό υλικό και η αυξημένη πιθανότητα συγκρούσεων λόγω του τεράστιου αριθμού δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

‘Ήδη από το 2024 αστρονόμοι παραπονούνται ότι τα ραδιοκύματα από το δίκτυο Starlink «τύφλωναν» τηλεσκόπιά τους και εμπόδιζαν έρευνές τους.

Πηγή: BBC/ertnews.gr