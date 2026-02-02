Παρέλυσε η Γερμανία: Σε απεργία οι εργαζόμενοι των αστικών συγκοινωνιών - Ταλαιπωρία για εκατομμύρια πολίτες

Εκατομμύρια επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών αναστατώνει η σημερινή απεργία των εργαζομένων στα κρατιδιακά μαζικά μέσα μεταφοράς σε όλη τη Γερμανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι δημοτικές συγκοινωνίες έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς σε μεγάλα τμήματα της χώρας, επηρεάζοντας τη μετακίνηση εκατομμυρίων επιβατών. Τα ελάχιστα λεωφορεία που κυκλοφορούν είναι υπερπλήρη, ενώ στους δρόμους επικρατεί συμφόρηση.

Το συνδικάτο Ver.di έχει καλέσει σε 24ωρη κινητοποίηση 100.000 εργαζόμενους στις κρατιδιακές συγκοινωνίες, κυρίως στα λεωφορεία, στο μετρό και στο τραμ. Μόνο τα περιφερειακά τρένα και τα αστικά τρένα S-Bahn, τα οποία ανήκουν στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB) εξακολουθούν να λειτουργούν. Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, σε κάποιες περιοχές κοντά στους -10 βαθμούς.

Η Ver.di απαιτεί καλύτερες συνθήκες εργασίας στις τρέχουσες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τις κρατιδιακές συγκοινωνίες - μικρότερες εβδομάδες εργασίας και βάρδιες, μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και υψηλότερα μπόνους για νυχτερινή εργασία και εργασία τα Σαββατοκύριακα. «Αν δεν καταστήσουμε τις θέσεις εργασίας πιο ελκυστικές και δεν μειώσουμε την πίεση, τότε δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε μακροπρόθεσμα τους ανθρώπους που προσλαμβάνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ένωσης Εργαζομένων σε Λεωφορεία και Σιδηροδρόμους Αντρέας Σάκερτ.

Τα κρατιδιακά ΜΜΕ θα αρχίσουν σταδιακά να επανέρχονται στην κυκλοφορία μετά τη λήξη της απεργίας, στις 03:00 (τοπική ώρα).

