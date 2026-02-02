Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προσωρινά κλειστό τμήμα του παραλιακού πεζόδρομου στη Βορόκληνη - Σοβαρό το πρόβλημα στατικότητας, λέει ο Δήμος

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει το προσωρινό κλείσιμο τμήματος του παραλιακού πεζόδρομου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βορόκληνης, μεταξύ του εστιατορίου Mer Bleue και Radisson Beach Resort, λόγω σοβαρών προβλημάτων στατικότητας τον τελευταίο καιρό.

Σημειώνεται ότι από την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί εναλλακτική πορεία, η οποία στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να είναι προσβάσιμη σε τροχοκαθίσματα και σύντομα θα δοθούν κατάλληλες λύσεις.

Ο Δήμος «βρίσκεται σε συνεχή επαφή με αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα για την επίλυση των έντονων φαινομένων διάβρωσης και υποχώρησης της ακτής που παρουσιάζονται στην περιοχή και δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στις υφιστάμενες υποδομές» προστίθεται, ενώ το κοινό και οι επισκέπτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις σημάνσεις.

ΛΑΡΝΑΚΑΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

