Διαλύθηκε η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου μετά την αποχώρηση της Δημ. Ομάδας του ΑΚΕΛ

Δεκαπέντε από τα εικοσιπέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου παρέστησαν στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Ωστόσο, τα τέσσερα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ αποχώρησαν στη συνέχεια, όταν ο Δήμαρχος Πάφου αρνήθηκε να εξαιρεθεί της διαδικασίας ή να αναβληθεί η συνεδρίαση. Κατόπιν τούτου, η συνεδρίαση διαλύθηκε.

Συγκεκριμένα, στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου παρέστησαν αρχικά, το απόγευμα της Δευτέρας, 15 από τα 25 μέλη του Σώματος. Την ίδια ώρα, σε κοινή επιστολή που απέστειλαν στον Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Πάφου, Θέμη Φιλιππίδη, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ, η Δημοτική Ομάδα της ΕΔΕΚ, το ΕΛΑΜ, η Κίνηση Ανθρώπινης Πόλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της ΔΗΠΑ Νικόλας Κεσίδης και ο Αντιδήμαρχος Πάφου, ενημέρωσαν ότι δεν θα παραστούν στη συνεδρίαση.

Στην κοινή τους επιστολή, ο Αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ, την οποία απαρτίζουν η Αγάθη Σαββίδου, ο Γιάννης Κουλουντής, η Ανθή Λεωνίδου Στρόππου και ο Αντώνης Χριστοδούλου, ο δημοτικός σύμβουλος της Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης, ο δημοτικός σύμβουλος του ΕΛΑΜ Κυριάκος Σάββα, η Δημοτική Ομάδα της ΕΔΕΚ Παναγιώτης Βορκάς και Φίλιππος Φιλίππου, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος της ΔΗΠΑ Νικόλας Κεσίδης, αναφέρουν ότι, «λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δημόσια ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει επίσημη απάντηση από την Αστυνομία, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα θεσμικά βήματα σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου, και δεδομένου ότι εκκρεμεί ενδεχόμενη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του άρθρου 113 του περί Δήμων Νόμου, ζητούμε την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, όχι ως κρίση επί της ουσίας ή ασέβειας προς το τεκμήριο της αθωότητας του Δημάρχου, αλλά από θεσμική σύνεση και σεβασμό προς τη διαδικασία και την κοινωνία, μέχρι να υπάρξει επίσημη και ξεκάθαρη τοποθέτηση της Πολιτείας». Στόχος μας, προσθέτουν, είναι «η Ολομέλεια να λειτουργήσει με πλήρη θεσμική καθαρότητα και χωρίς σκιές».

Από τον Δημοκρατικό Συναγερμό παρέστησαν στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου οι δημοτικοί σύμβουλοι Χουά Τζιάνγκ, Νίνα Γκαρακλίδου, Γιώργος Δημητριάδης, Γιώργος Πίτρος, Κώστας Ζαμπυρίνης, Ηλίας Σατολιάς και Κώστας Λοιζίδης. Ο δημοτικός σύμβουλος Λίνος Τσοκκάς δεν παρέστη λόγω απουσίας του, η οποία και δικαιολογήθηκε.

Επίσης, παρέστησαν ο Ευκλείδης Αμβροσιάδης, δημοτικός σύμβουλος της ΔΗΠΑ, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Σωτηρίας Μιχάλης Χατζημιτσής. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε ότι αυτή θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω του ότι θα συζητείτο το Συμβούλιο Προσφορών. Επέτρεψε, ωστόσο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να προχωρήσουν στη λήψη πλάνων και ακολούθως να αποχωρήσουν.

Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ παρέστη αρχικά στη συνεδρίαση, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε. Επειδή ο Δήμαρχος Πάφου αρνήθηκε να εξαιρεθεί της διαδικασίας, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, η οποία απαρτίζεται από τους δημοτικούς συμβούλους Κώστα Δίπλαρο, Μαριέλλα Θεοφάνους, Χαράλαμπο Σιαηλή και Παύλο Λεριό, αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που αφορούν τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων σε βάρος του Δημάρχου Πάφου και την εκκρεμότητα ως προς το ενδεχόμενο θέσης του σε αργία, έκρινε αναγκαία τη λήψη ξεκάθαρης και υπεύθυνης στάσης, με γνώμονα την πολιτική ηθική, τη θεσμική τάξη και την προστασία του κύρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για λόγους διαφύλαξης της ενότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε την αναβολή της αποψινής συνεδρίασης.

Επειδή το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία του Σώματος, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Κ.Σ. ζήτησε από τον Δήμαρχο όπως αυτοεξαιρεθεί από τις εργασίες της σημερινής συνεδρίας, μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών να καταλήξει σε τελεσίδικη απόφαση. Το αίτημα αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Παράλληλα, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ θεωρεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ, για λόγους πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας, αλλά και για την προστασία του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, και ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση και παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αργίας, δεν είναι, κατά την αντίληψή του, θεσμικά και πολιτικά ορθό ο Δήμαρχος να προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δήμου.

Ξεκαθαρίζεται, τέλος, ότι η στάση αυτή δεν συνιστά προδικαστική κρίση ούτε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, αλλά πράξη θεσμικής ευθύνης, πολιτικής σοβαρότητας και σεβασμού προς την κοινωνία και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η θέση του Ανδρέα Γρηγοριάδη για τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου της 2ας Φεβρουαρίου 2026

Σε σχέση με τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Φεβρουαρίου 2026, ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Ανθρώπινης Πόλης, Ανδρέας Γρηγοριάδης, διευκρίνησε τη θέση του και τους λόγους της μη παρουσίας του. Όπως εξηγεί σε ανακοίνωση του την περασμένη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου είχε οριστεί συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εστάλη στα μέλη συμπληρωματική ατζέντα, γεγονός που επιβεβαίωνε ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιείτο κανονικά. Ωστόσο, μία μόλις ώρα πριν από την έναρξή της, η συνεδρίαση ακυρώθηκε χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε εξήγηση για τον λόγο της ακύρωσης.

Ο κ. Γρηγοριάδης διερωτάται κατά πόσο ο λόγος που οδήγησε στην ακύρωση της προηγούμενης συνεδρίασης έχει εκλείψει, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο σχετικό ερώτημα. Υπό αυτές τις συνθήκες, διαμορφώνονταν τρεις πιθανές επιλογές. Πρώτον, να αναβάλλονταν και η συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου , έστω και την τελευταία στιγμή. Δεύτερον, να υπάρξει οικειοθελής αποχή του Δημάρχου Πάφου από τη συνεδρίαση, γεγονός που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διεξαγωγή της, χωρίς βεβαίως να υφίσταται οποιοδήποτε δικαίωμα επιβολής απουσίας από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος από τη στιγμή που δεν προέκυψε ούτε αναβολή της συνεδρίασης ούτε οικειοθελής αποχή του Δημάρχου, απόμεινε ως τρίτη και μοναδική επιλογή η μη παρουσία του ιδίου στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου, συμπλήρωσε. Η απόφαση αυτή αποτελεί πράξη πολιτικής στάσης και ευθύνης, με στόχο την προάσπιση της διαφάνειας, της θεσμικής σοβαρότητας και του σεβασμού στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέληξε.