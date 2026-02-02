Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σε πολιτικό αδιέξοδο η Γαλλία - Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής εκ νέου η γαλλική Κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τις προτάσεις κατέθεσαν το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς - πλην του Σοσιαλιστικού.

Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής, που κατά πάσα πιθανότητα θα απορριφθούν, βρίσκεται εκ νέου σήμερα η γαλλική Κυβέρνηση.

Τις προτάσεις κατέθεσαν το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς - πλην του Σοσιαλιστικού, με αφορμή την απόφαση που έλαβε την Παρασκευή ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί να προχωρήσει στην έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος κάνοντας χρήση του άρθρου 49.3 του γαλλικού Συντάγματος που του επιτρέπει να νομοθετεί ερήμην της Εθνοσυνελεύσης.

Μετά την άρνηση τόσο του Σοσιαλιστικού κόμματος όσο και του Ρεπουμπλικανικού να υπερψηφίσουν τις προτάσεις μορφής οι πιθανότητες έγκρισης που συγκεντρώνουν δεν είναι σημαντικές, σύμφωνα με τοπικούς αναλυτές. Έτσι, αναφέρεται, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι από σήμερα το βράδυ η Γαλλία θα έχει πλέον έναν εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό και μια Κυβέρνηση που σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εγγύς μέλλον δεν θα κινδυνεύει να ανατραπεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΓΑΛΛΙΑΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα