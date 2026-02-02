Ο Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία - Τι προβλέπει

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία, η οποία - όπως είπε - συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και να αγοράσει περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα.

Η «εμπορική συμφωνία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, προβλέπει τη μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, από το τρέχον 25%.

Ο Ινδός Πρωθυπουργός «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο» και δεσμεύτηκε να αγοράσει «περισσότερο πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στο δικό του δίκτυό Truth Social.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ