Έκρηξη σε εστιατόριο στη Λευκωσία: Καταστράφηκε ολοσχερώς - Τι διερευνά η Αστυνομία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα διαμερίσματα στο κτίριο εκκενώθηκαν, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Σε συναγερμό τέθηκαν Πυροσβεστική και Αστυνομία τα ξημερώματα της Τρίτης, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στη Λευκωσία. 

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εστιατόριο στη Λευκωσία, γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα σήμερα, πιθανόν λόγω διαρροής υγραερίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα διαμερίσματα στο κτίριο εκκενώθηκαν, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. 

Σημειώνεται ότι η σκηνή φρουρείται ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά τις συνθήκες.

 

