Έκρηξη σε εστιατόριο στη Λευκωσία: Καταστράφηκε ολοσχερώς - Τι διερευνά η Αστυνομία

Σε συναγερμό τέθηκαν Πυροσβεστική και Αστυνομία τα ξημερώματα της Τρίτης, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στη Λευκωσία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εστιατόριο στη Λευκωσία, γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα σήμερα, πιθανόν λόγω διαρροής υγραερίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα διαμερίσματα στο κτίριο εκκενώθηκαν, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

πυρκαγιά το κατάστημα με όλο τον μαγειρικό εξοπλισμό και τον χώρο εστίασης του υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Ζημιές από την θερμότητα και τον καπνό υπήρξαν και στην εξωτερική βαφή του κτιρίου του πενταόροφου κτιρίου. Έγινε προληπτική εκκένωση των ενοίκων της πολυκατοικίας από το➡️ — Andreas Kettis (@akettis) February 3, 2026

Σημειώνεται ότι η σκηνή φρουρείται ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά τις συνθήκες.