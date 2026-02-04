Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τ/κ Τύπος: Στα 489.308 άτομα ο πληθυσμός το 2024 στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ό,τι αφορά στις γεννήσεις το 2024 καταγράφηκαν 3.382 ενώ 1.745 ήταν οι θάνατοι που καταγράφηκαν.

Στα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η «στατιστική υπηρεσία» του ψευδοκράτους αναφέρεται σήμερα ο τουρκοκυπριακός Τύπος, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός στα κατεχόμενα κατά το 2024 ανήλθε στις 489.308, ενώ μειώθηκε ο αριθμός των γεννήσεων.

Όπως αναφέρεται, το 2019 ο πληθυσμός ήταν 420.556, το 2020 419.810, το 2021 448.268, το 2022 462.747 ενώ το 2023 ανήλθε στις 476.214.

Σε ό,τι αφορά στις γεννήσεις το 2024 καταγράφηκαν 3.382 ενώ 1.745 ήταν οι θάνατοι που καταγράφηκαν.

Από τα 489.308 άτομα, τα 264. 887 είναι άντρες και 224. 421γυναίκες. Αύξηση παρουσιάζουν οι ηλιακές ομάδες μεταξύ 20-24 χρόνων (76.022 άτομα), 15–19 χρόνων (43.77 άτομα) και 40-44 χρόνων (43.073 άτομα).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα