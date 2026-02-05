Σκάνδαλο προσλήψεων στην Πόλη Χρυσοχούς - Υποχρέωση όλων των αιρετών η τήρηση των αρχών Διοικητικού Δικαίου, λέει ο ΓΔ ΥΠΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, καλεί όλα τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια να ενεργούν με βάση τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται συνεδριάσεις και λαμβάνονται αποφάσεις.

Εξάλλου, ο Αντώνης Οικονομίδης, Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε πως το Υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο να ζητήσει στοιχεία από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ώστε να κριθεί κατά πόσο υπήρξε κάτι το μεμπτό και, εφόσον διαπιστωθεί, να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες».

Ο κ. Ηλία, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή που στάλθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον Δέρβη Χαραλάμπους, Αντιδήμαρχο του διαμερίσματος Κρήτου Τέρρας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, σε σχέση με τις προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων στον Δήμο, ανέφερε πως όλοι οι αιρετοί, οφείλουν να σέβονται, να τηρούν και να ενεργούν πιστά, είτε είναι κοινοτάρχες, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι αντιδήμαρχοι είτε είναι μέλη κοινοτικών ή δημοτικών συμβουλίων, με βάση τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου. Οτιδήποτε άλλο γίνεται είναι απαράδεκτο, κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Οικονομίδης επιβεβαίωσε πως ελήφθη τον Ιανουάριο η επιστολή από τον Αντιδήμαρχο Κρήτου Τέρρας, προσθέτοντας πως οι κατηγορίες είναι σοβαρότατες. Όπως διαπιστώθηκε από δηλώσεις του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτη Παπαχριστοφή, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, είπε ο κ. Οικονομίδης, ο ίδιος επιβεβαιώνει τα γεγονότα με την έννοια ότι κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία αποφασίστηκε η μονιμοποίηση των εν λόγω ωρομισθίων που είχαν ιδιάζουσα σχέση με Αντιδημάρχους, επιβεβαίωσε ότι τους είχε καλέσει να βγουν έξω από τη συνεδρία και αυτοί αρνήθηκαν, λέγοντας πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και ακολούθως συνέχισε την συνεδρία .

Το μεμπτό και η παρανομία είναι, συνέχισε, ότι στις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, που επικαλέστηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα την αρχή της αμεροληψίας, αναφέρεται ότι ένα διοικητικό όργανο δεν μπορεί να μετέχει στην παραγωγή διοικητικής πράξης αν υπάρχει ιδιάζουσα σχέση είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας. Άρα όφειλαν τα τρία μέλη, εφόσον υπήρχε αυτή η ιδιάζουσα σχέση, να αποχωρήσουν από τη συνεδρία και να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, η οποία στη συνέχεια θα κρινόταν ως προς τη νομιμότητά της, συμπλήρωσε.

Εδώ έκδηλα η απόφαση ήταν παράνομη λόγω της σύνθεσης του οργάνου τη δεδομένη στιγμή , ανέφερε ο κ. Οικονομίδης. Ανέφερε πως υπάρχει και καταγγελία μεθόδευσης, ότι ενώ τους προσέλαβαν για εννέα μήνες, τους άφησαν ενδεχομένως να συμπληρώσουν τους δώδεκα μήνες και δεν είχαν άλλη επιλογή, έπειτα και από γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, παρά να τους καταστήσουν τακτικούς.

Το μεμπτό εδώ είναι, συνέχισε, ότι όταν υπάρχει έγκριση για εποχικότητα και προκηρύσσονται θέσεις για εποχικότητα, πρέπει να τηρείται η έγκριση για εννέα μήνες. Αν υπήρχε πρόθεση για τακτικές θέσεις, τότε αυτές έπρεπε να προκηρυχθούν ως μόνιμες. Σε αντίθεση, εδώ φαίνεται και αυτό θα διαπιστωθεί και μέσα από την έρευνα που θα διενεργήσει το Υπουργείο, ότι τους άφησαν να ξεπεράσουν τους εννέα μήνες και να συμπληρώσουν τους δώδεκα μήνες, με αποτέλεσμα, βάσει του κανονισμού των ωρομισθίων, να καθίστανται αυτόματα τακτικοί, ανέφερε. Πρόκειται για μια παρατυπία που, όπως ανέφερε, έχει συμβεί διαχρονικά και σε άλλες τοπικές αρχές, όπου ωρομίσθιοι καταλαμβάνουν αυτόματα μόνιμες θέσεις.

Αναφερόμενος στο τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Εσωτερικών και ποιες είναι οι νομικές του επιλογές, ο κ. Οικονομίδης είπε ότι με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ενταχθεί νέα άρθρα και νέες διατάξεις και, προς τιμήν της Ένωσης Δήμων Κύπρου, αυτό έγινε με τη συναίνεσή της, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως κάποιοι να επικαλεστούν επηρεασμό της αυτονομίας των τοπικών αρχών.

Συγκεκριμένα συνέχισε, έχει ενταχθεί το Άρθρο 117, το οποίο παρέχει δικαίωμα άσκησης εποπτείας από τον Υπουργό Εσωτερικών, εποπτεία που αφορά και τη νομιμότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου. Μετά τη δέουσα έρευνα που διεξάγει ο Υπουργός δύναται να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει την απόφασή του ή να τη διορθώσει και, σε περίπτωση άρνησης, δύναται να ακυρώσει είτε ολόκληρη είτε μέρος της συγκεκριμένης απόφασης, είπε.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι «το Υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο να ζητήσει στοιχεία από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ώστε να κριθεί κατά πόσο υπήρξε κάτι το μεμπτό και, εφόσον διαπιστωθεί, να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες».

Σημειώνεται πως ο Αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρρας ανέφερε πως ήταν υποχρεωμένος να καταγγείλει την υπόθεση για τα "ποινικά αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν καθότι σήμερα τα ίδια πρόσωπα του Δημοτικού Συμβουλίου επικύρωσαν τις παρανομίες τους".

Ο κ. Χαραλάμπους στην επιστολή του αναφέρει πως ως Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρήτου Τέρας δεν θα γίνει συνεργός σε αυτές τις «παρανομίες» και πως δεν θα συμμετάσχει σε άλλη συνεδρία του Δήμου μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα των πιο πάνω διαδικασιών.