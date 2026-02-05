Αυξημένος κατά 10% ο τζίρος βιομηχανίας τον Νοέμβριο

Σημαντική αύξηση παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2025 ο τζίρος του τομέα βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 138,6 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 10,0% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Νοέμβριο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 139,7 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 45,6%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,5% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.