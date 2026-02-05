Σε ιδιόκτητο σπίτι το 69% των Κυπρίων, στο ενοίκιο 31% - Νέα στοιχεία Eurostat

Το 69,4% των Κυπρίων ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι ενώ 30,6% σε ενοικιαζόμενες κατοικίες, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurostat που αφορούν το έτος 2024.

Όσον αφορά την ΕΕ, το 2024, το 68% του πληθυσμού ζούσαν σε ιδιόκτητο σπίτι, ελαφρώς μειωμένο από το 69% του 2023. Το υπόλοιπο 32% ζούσε σε ενοικιαζόμενες κατοικίες, αυξημένο από 31% το προηγούμενο έτος.

Το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας παρατηρήθηκε στη Ρουμανία (94%), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (93%) και την Ουγγαρία (92%).

Η ιδιοκτησία κατοικίας ήταν πιο συχνή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία, όπου η ενοικίαση κυριαρχούσε, με το 53% του πληθυσμού να είναι ενοικιαστές. Τη Γερμανία ακολούθησαν η Αυστρία (46%) και η Δανία (39%).